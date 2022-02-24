Brandenburg Kapısı’na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’a askeri operasyon başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu. Scholz, Rus saldırılarının hiçbir şekilde haklı gösterilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bu, Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için karanlık bir gündür” dedi. Başbakan Scholz ayrıca, desteklerinin Ukrayna halkıyla olduğunu ve Rusya’nın bu askeri harekatı bir an önce durdurması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Almanya’dan Ukrayna’ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’na Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.