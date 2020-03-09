Borsa düştü, maskeler tükendi

ALMANYA’da, son haftalarda hızla artan vaka sayısı bini aştı. Uzmanlar bu sayının mayıs ayı sonuna kadar bir milyonu bulmasından endişe ediyor. Şimdiye kadar Almanya’da, Mısır’da tatil yaptığı sırada koronavirüs nedeniyle ölen 60 yaşındaki Alman’dan başka yaşamını yitiren olmadı, ancak virüsün yayılmasını önleyemeyen yetkililer bunun için çaba harcıyor.





GÜNDE 20 BİN TEST

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn kalabalık etkinliklerin iptal edilmesini önerirken okulların kapanmasına sıcak bakmıyor. Bununla ilgili kararın yerel makamların vermesini istiyor. Bakan Spahn hastanelere yazı göndererek, hastane yönetimlerinin personel planlamasını koronavirüsün yayılma hızını gözönünde bulundurarak yapmalarını istedi. Bakan ayrıca tüm koronavirüs testlerinin bir merkezde toplanmasını da istiyor. Şimdiye kadar pozitif çıkan testler kaydedilirken bakan bundan sonra negatif çıkan testlerin de merkezde toplanmasını planlıyor Almanya’da günde 20 bin kişinin koronavirüs testi yapılabileceği belirtilirken, günlük yapılan test sayısının henüz bu rakamlara ulaşmadığı kaydedildi.





MASKE İHTİYACI ARTIYOR

Koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin hastanelerde kalmadığı, eczanelerde ise tükendiğine dikkat çekilirken Berlin Charite Hastanesi’nde ilik nakli hastaların yattığı bölümde kolilerde bulunan maskelerin çalındığı öğrenildi. Hastanede ilik nakli yapılan üç yaşındaki oğlunun tedavisinin sürdüğünü söyleyen bir anne “Maske kalmadığı için bize artık yenisi verilmiyor. Eczanelerde de bulamıyoruz. Hemşire bana ‘En iyisi hastaneden dışarı çıkmayın’ önerisinde bulundu. Ancak küçük çocuk bu. Bütün gün odada duramıyor. Kullanılmış maskelerimizi yıkayıp yeniden takıyoruz” dedi.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR GÜNDEMDE

Futbol, basketbol ve diğer branşlarda yapılan müsabakalarla ilgili ise henüz karar alınmadı. Federal ve eyalet hükümetleri maçların seyircisiz oynanıp oynanmayacağını kararını kulüplere ve federasyonlara bıraktı. Buna göre, Bundesliga ve 2. Bundesliga’da dahil tüm lig maçlarının seyircisiz oynanıp oynanmayacağına ev sahibi kulüpler hafta sonuna kadar karar verecek.

BORSADA KARA PAZARTESİ

Virüsün yayılması Alman ekonomisinin üzerindeki olumsuz etkisini göstermeye başladı. Bugün yüzde 7.36. kayıpla haftayı açan Frankfurt Borsası, 10 bin 692 puanı gördü. Borsadaki kaybın koronavirüsün yayılma riskinden kaynakladığı belirtiliyor.