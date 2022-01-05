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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Bizim için hayat yeniden başladı’

#Lösemi#Zilfi Akçay#Masal
‘Bizim için hayat yeniden başladı’

DKMS’nin düzenlediği bağış kampanyasıyla lösemiyi yenen Masal, ailesine kavuştu. Anne Zilfi Akçay, “Dünyanın en zor şeyi. Allah kimsenin başına vermesin. Doktor Masal’ın hastalığı yüzde 100 yendiğini söyledi. Böylece bizim için hayat yeniden başlamış oldu” dedi.

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1.5 yaşındayken lösemiye yakalanan Masal’ın hikâyesini geçen yıl duyurmuştuk. Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) bu süre içinde uygun kök hücre bulunması için bağış kampanyaları düzenlenirken, Masal da kemoterapi ile zor dönemleri geçirmeye çalışmıştı. Minik kız için güzel haber geçen yıl nisan ayında gelmişti. Uygun donör bulunmasından sonra 18 Mayıs’ta Masal’a kök hücre nakli yapıldı. Şimdi kritik dönemi atlatan Masal’dan bir güzel haber daha var. Hastaneden taburcu edilen Masal, lösemiyi yendi ve ailesine kavuştu. Masal ikinci yaşını da ailesiyle birlikte kutladı. Zilfi Akçay, bir anne için en zor şeyin çocuklarının hastalığı olduğunu belirtirken, Masal’ın yüzde 100 iyileşerek eve dönmesiyle hayatın kendileri için yeniden başladığını belirtti.

‘Bizim için hayat yeniden başladı’
GELECEK YIL TANIŞACAĞIZ
DKMS kuralları gereği bağışçı ve hastanın kimliklerinin gizli tutulduğunu, bu yüzden kızının hayatını kurtaran bağışçıyı henüz tanıyamadıklarını belirten Akçay, şunları söyledi: “Ancak DKMS aracılığıyla karşılıklı olarak mektuplaştık. Sadece tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci olduğunu biliyorum. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Mektubumuzda da teşekkür ettik. O da mektubunda bir hayat kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kurallar gereği kök hücre naklinden sonra 2 yıl beklemek zorundayız. Ondan sonra kendisini tanıma fırsatımız olacak. O da Masal’la ve bizimle tanışmak istediğini yazdı. Gelecek yıl mayıs ayında bir araya geleceğiz.”
‘Bizim için hayat yeniden başladı’
‘DÜNYANIN EN ZOR ŞEYİ’
“Kızımızın hastalığından sonra bu durumda olan çok sayıda çocuk olduğunu fark ettik. Masal için düzenlenen bağış kampanyasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Belki bir gün onlar da bir çocuğun veya bir yetişkinin hayatını kurtarır. Allah kimsenin başına vermesin. Dünyanın en zor şeyi. Şu ana kadar haftada bir kontrole gitmek zorundaydık. Ondan sonra da ayda bir kontrol yapılacak. Doktorlar Masal’ın vücudunun kök hücreyi kabul ettiğini ve yüzde 100 düzeldiğini söyledi.”
‘Bizim için hayat yeniden başladı’

‘Bizim için hayat yeniden başladı’

 

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#Lösemi#Zilfi Akçay#Masal

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