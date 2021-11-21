BioNTech yerine Moderna kararı tepki çekti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi#Ragıp Canan
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Mağlubiyet sonrası olay sözler Sergen Yalçın ve kriz...Mağlubiyet sonrası olay sözler! Sergen Yalçın ve kriz...#Beşiktaş
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Doktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanırın son durumuDoktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanır'ın son durumu!#Kadir İnanır
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
61 milyar liraya ulaştı Milyonları ilgilendiriyor... Son gün 30 Kasım61 milyar liraya ulaştı! Milyonları ilgilendiriyor... Son gün 30 Kasım#Borç Yapılandırma
Çinin Uygur zulmü gizli kamerada... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin'in Uygur zulmü gizli kamerada... Görüntüler dünyayı şoke etti#Çin
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
ABDli dev perakende zincirinden flaş karar 900 mağazasını kapatıyorABD'li dev perakende zincirinden flaş karar! 900 mağazasını kapatıyor#CVS
Didem hiç takılmasın söylenenlere'Didem hiç takılmasın söylenenlere'#Didem Kınalı
ABDyi sarsan skandal... Kurduğu harem ortaya çıktı: 5 bin kişilik listeABD'yi sarsan skandal... Kurduğu 'harem' ortaya çıktı: 5 bin kişilik liste! #Michael Goguen
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu! 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...#Toprak Razgatlıoğlu
İstanbulda korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldumİstanbul'da korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldum#Taksi
HABERLERAvrupa Haberleri

BioNTech yerine Moderna kararı tepki çekti

#Biontech#Jens Spahn#Klaus Holetschek
BioNTech yerine Moderna kararı tepki çekti

Koronavirüs salgınında dördüncü dalga Almanya’yı ciddi bir şekilde etkilerken, Federal Sağlık Bakanı’nın daha az BioNTech aşısı siparişi verileceği yönündeki açıklaması tepki çekti.

Haberin Devamı

SAĞLIK Bakanlığı, eyaletlere gönderdiği bir yazıda, Almanya’da ‘Booster’ olarak adlandırılan güçlendirici (hatırlatıcı) aşılarda Moderna’nın daha sık kullanılabilmesi için BioNTech/Pfizer’den aşı sipariş miktarlarına kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu. Yazıda, raflarda saklanan Moderna aşılarının kullanma sürelerinin 2022’nin ilk çeyreğinin ortasından itibaren sona erme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu yüzden BioNTech siparişlerine sınırlama getirildi. Bundan böyle muayenehaneler hafta en fazla 30 doz, aşı merkezleri ise en fazla 1020 doz BioNTech aşısı sipariş edebilecek. Ancak Moderna aşısına ise sınır getirilmedi. Ancak bu karar tepki çekti.
Sağlık Bakanlığı’nın planına karşı çıkan Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, bunu kabul edilemez olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanları Konferansı’nın (GMK) başkanlığını da yürüten Holetschek, konuyu pazartesi günü yapılacak GMK görüşmelerinin gündemine alacaklarını belirterek, “Bunun tartışılması ve çözülmesi gerekiyor” dedi. SPD sağlık politikası uzmanı Karl Lauterbach da kararı eleştirdi. Deutschlandfunk’ta açıklama yapan Lauterbach, Moderna’nın son kullanma tarihinin yaklaştığını erkenden bilmenin mümkün olduğunu söyledi. Böyle bir durumda diğer ülkelere dağıtımın düşünülebileceğini ifade eden Lauterbach, insanların güvendiği BioNTech aşısını azaltmanın doğru bir adım olmadığını kaydetti. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig de kararın anlaşılmaz olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Schwesig, “Hepimiz şimdi ileriye doğru bir adım atmalıyız ve bana göre BioNTech aşı kotası olmamalı. Herkesin BioNTech veya Moderna ile aşılama özgürlüğü olmalı” dedi.

SPAHN KARARI SAVUNDU
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise eleştirilere rağmen kararı savundu. Alman Haber Ajansına konuşan Spahn, “Bu kısa vadeli değişimin, doktor muayenehanelerinde ve aşı merkezlerinde sahada görev yapan birçok yardımcı için çok fazla ek stres anlamına geldiğini biliyorum. Ve bundan açıkça üzgünüm” dedi. BioNTech’e olan talebin son iki haftada güçlü bir şekilde arttığını ve deponun çok çabuk boşaldığını belirten Spahn, yalnızca gelecek hafta aşı kuruluşlarına yaklaşık 6 milyon doz teslim edileceğini kaydetti. BioNTech ile Moderna’nın iki mükemmel ve oldukça etkili aşı olduğunu, Almanya’da yıl sonuna kadar 50 milyon kişiyi aşılamaya yetecek kadar aşı bulunduğunu belirten Spahn, “Aşı olmak isteyen herkesin iyi, güvenli ve etkili bir aşı alacağına söz verebilirim” dedi. Güçlendirici aşıların etkileri üzerine yapılan bazı araştırmalarda, Moderna ile yapılan üçüncü aşılamanın, BioNTech ile yapılan aşıdan bile daha iyi sonuç verdiğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biontech#Jens Spahn#Klaus Holetschek

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan