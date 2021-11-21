BioNTech yerine Moderna kararı tepki çekti

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SAĞLIK Bakanlığı, eyaletlere gönderdiği bir yazıda, Almanya’da ‘Booster’ olarak adlandırılan güçlendirici (hatırlatıcı) aşılarda Moderna’nın daha sık kullanılabilmesi için BioNTech/Pfizer’den aşı sipariş miktarlarına kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu. Yazıda, raflarda saklanan Moderna aşılarının kullanma sürelerinin 2022’nin ilk çeyreğinin ortasından itibaren sona erme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu yüzden BioNTech siparişlerine sınırlama getirildi. Bundan böyle muayenehaneler hafta en fazla 30 doz, aşı merkezleri ise en fazla 1020 doz BioNTech aşısı sipariş edebilecek. Ancak Moderna aşısına ise sınır getirilmedi. Ancak bu karar tepki çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın planına karşı çıkan Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, bunu kabul edilemez olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanları Konferansı’nın (GMK) başkanlığını da yürüten Holetschek, konuyu pazartesi günü yapılacak GMK görüşmelerinin gündemine alacaklarını belirterek, “Bunun tartışılması ve çözülmesi gerekiyor” dedi. SPD sağlık politikası uzmanı Karl Lauterbach da kararı eleştirdi. Deutschlandfunk’ta açıklama yapan Lauterbach, Moderna’nın son kullanma tarihinin yaklaştığını erkenden bilmenin mümkün olduğunu söyledi. Böyle bir durumda diğer ülkelere dağıtımın düşünülebileceğini ifade eden Lauterbach, insanların güvendiği BioNTech aşısını azaltmanın doğru bir adım olmadığını kaydetti. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig de kararın anlaşılmaz olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Schwesig, “Hepimiz şimdi ileriye doğru bir adım atmalıyız ve bana göre BioNTech aşı kotası olmamalı. Herkesin BioNTech veya Moderna ile aşılama özgürlüğü olmalı” dedi.

SPAHN KARARI SAVUNDU

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise eleştirilere rağmen kararı savundu. Alman Haber Ajansına konuşan Spahn, “Bu kısa vadeli değişimin, doktor muayenehanelerinde ve aşı merkezlerinde sahada görev yapan birçok yardımcı için çok fazla ek stres anlamına geldiğini biliyorum. Ve bundan açıkça üzgünüm” dedi. BioNTech’e olan talebin son iki haftada güçlü bir şekilde arttığını ve deponun çok çabuk boşaldığını belirten Spahn, yalnızca gelecek hafta aşı kuruluşlarına yaklaşık 6 milyon doz teslim edileceğini kaydetti. BioNTech ile Moderna’nın iki mükemmel ve oldukça etkili aşı olduğunu, Almanya’da yıl sonuna kadar 50 milyon kişiyi aşılamaya yetecek kadar aşı bulunduğunu belirten Spahn, “Aşı olmak isteyen herkesin iyi, güvenli ve etkili bir aşı alacağına söz verebilirim” dedi. Güçlendirici aşıların etkileri üzerine yapılan bazı araştırmalarda, Moderna ile yapılan üçüncü aşılamanın, BioNTech ile yapılan aşıdan bile daha iyi sonuç verdiğine dikkat çekildi.