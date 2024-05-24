Benzinli ve dizel yasağına karşı kampanya!

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KAMPANYA kapsamında seçmenler, 2035 yılından itibaren benzinli ya da dizel motorlu yeni araçların satışının yasaklanmasına karşı dijital ortamda oy kullanabilecek. İlgili motiflerin yer aldığı kartpostallar, bir seçim afişi ve bir de web sitesi hazırlanacak. Kampanyayla ilgili bilgi veren CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, “Dünyanın en verimli motorlarını Almanya’da üretiyoruz. İçten yanmalı motorların kullanımdan kaldırılması ülkemizdeki refaha zarar veriyor. Bu, bindiğimiz dalı kesmektir” diyerek kampanyayı savundu. CDU’lu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2035 yılından itibaren benzinli ya da dizel motorlu yeni araçların satılmamasını sağlamıştı. Düzenleme, AB tarafından 2023 yılında kabul edilmişti. Ancak CDU ve CSU bu kampanyayla birlikte CDU’lu AB Komisyon Başkanı’nın bu yöndeki politikasından koptu.

