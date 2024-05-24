Benzinli ve dizel yasağına karşı kampanya!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 11:00
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Almanya’da ana muhalafet partisi CDU/CSU, benzinli ve dizel motorlu otomobillerin trafikten yasaklanmasına yönelik planı durdurmak istiyor. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine kısa bir süre kala her iki parti de içten yanmalı motorların yasaklanmasına karşı büyük bir kampanya başlatıyor.
KAMPANYA kapsamında seçmenler, 2035 yılından itibaren benzinli ya da dizel motorlu yeni araçların satışının yasaklanmasına karşı dijital ortamda oy kullanabilecek. İlgili motiflerin yer aldığı kartpostallar, bir seçim afişi ve bir de web sitesi hazırlanacak. Kampanyayla ilgili bilgi veren CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, “Dünyanın en verimli motorlarını Almanya’da üretiyoruz. İçten yanmalı motorların kullanımdan kaldırılması ülkemizdeki refaha zarar veriyor. Bu, bindiğimiz dalı kesmektir” diyerek kampanyayı savundu. CDU’lu AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2035 yılından itibaren benzinli ya da dizel motorlu yeni araçların satılmamasını sağlamıştı. Düzenleme, AB tarafından 2023 yılında kabul edilmişti. Ancak CDU ve CSU bu kampanyayla birlikte CDU’lu AB Komisyon Başkanı’nın bu yöndeki politikasından koptu.‘BASİTÇE DELİLİK OLUR’
Bild gazetesi son aylarda CDU ve CSU’dan içten yanmalı motorların yasaklanmasına karşı bir direnç olduğunu yazdı. CDU lideri Friedrich Merz
ile CSU lideri Markus Söder
, içten yanmalı motorların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını kamuoyu önünde reddetmeye başladı. Gazete, geçmişte iki liderin de halk arasındaki kızgınlığı ve otomobil üreticileri için sonuçlarını hafife aldıklarını belirtti. Ancak Birlik Partileri şimdi başlattıkları kampanya ile AB üzerinde baskı kurmak istiyor. CSU’nun önde gelen isimlerinden Martin Huber, “İçten yanmalı motorların 2035’ten itibaren tamamen yasaklanması yanlıştır. İklimin korunması yasaklar yerine teknolojik açıklık gerektirir. İçten yanmalı motor teknolojisini yasaklamak basitçe delilik olur” dedi.