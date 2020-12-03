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Avrupa
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Bazı maçlar hafta içi oynanacak

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Bazı maçlar hafta içi oynanacak
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Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle, bazı maçlar hafta içi oynanacak. İşte Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının da eklenmesiyle birlikte oluşan yoğun maç programı.

10 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Takım sayısının 21'e yükseltilmesi nedeniyle 12 ile 15. haftalar arasında bazı karşılaşmalar hafta içinde oynanacak.

Bazı maçlar hafta içi oynanacak
FENERBAHÇE - 18 GÜNDE 5 MAÇ
Fenerbahçe, aralık ayındaki maratona 6 Aralık'ta Denizlispor maçıyla başlayacak ve 23 Aralık'taki Başakşehir maçıyla nokta koyacak. 26-27 Aralık hafta sonundaki lig maçlarında ise 'BAY' geçtiği için bir nebze olsun nefes alabilecek. Fenerbahçe, her 3.6 günde 1 maça çıkacak.

Denizlispor
Yeni Malatyaspor
Karacabey
Gaziantep
Başakşehir

Bazı maçlar hafta içi oynanacak
BEŞİKTAŞ - 25 GÜNDE 6 MAÇ
Beşiktaş'ın mesaisi 4 Aralık Kasımpaşa günü başlayacak. Alanyaspor ile kritik bir maça da çıkacak olan Beşiktaş, 28 Aralık günü Sivasspor maçıyla mesaisine nokta koyacak. Beşiktaş, 4.1 günde 1 maça çıkacak.

Kasımpaşa
Alanyaspor
Tarsus İdman Yurdu
Erzurumspor
Ankaragücü
Sivasspor

 

Bazı maçlar hafta içi oynanacak
GALATASARAY - 22 GÜNDE 5 MAÇ
Galatasaray'ın mesaisi, 5 Aralık günü Hatayspor maçıyla başlayacak. Sarı kırmızılılar, 12-13 Aralık hafta sonunu 'BAY' geçeceği için 10 gün ara verdikten sonra, 12 günde 4 maça çıkacak. Galatasaray, genel itibariyle 4.4 günde 1 maça çıkacak. Ancak, 15 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar olan süreçte 3 günde 1 maça çıkacak.

Hatayspor
Darıca
Karagümrük
Göztepe
Trabzonspor

Bazı maçlar hafta içi oynanacak
TRABZONSPOR - 20 GÜNDE 6 MAÇ
Trabzonspor, en zorlu fikstüre sahip kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. 7 Aralık'ta Sivasspor ile başlayacak tempoda Trabzonspor, 5 lig ve 1 kupa maçı oynayacak. Zorlu fikstürdeki son maç ise 26 Aralık'taki Galatasaray maçı olacak. Trabzonspor, her 3.3 günde 1 maça çıkacak.

Sivasspor
Kayserispor
Adana Demirspor
Rizespor
Hatayspor
Galatasaray

Bazı maçlar hafta içi oynanacak
BAŞAKŞEHİR - 26 GÜNDE 7 MAÇ
Başakşehir, 1 'BAY' hafta ile zaten zorlu olan fikstürünü daha da zorlaştırmadı. 2 Aralık'ta Leipzig maçıyla başlayan maraton, 27 Aralık'ta Kasımpaşa ile sona erecek. Bu süreçte zorluk derecesi yüksek Leipzig (oynandı)  Paris Saint-Germain, Gaziantep ve Fenerbahçe maçları oynayacaklar. Başakşehir, her 3.7 günde 1 maça çıkacak.

Leipzig (oynandı)
Yeni Malatyaspor
PSG
Gaziantep
Turgutluspor
Fenerbahçe
Kasımpaşa

SİVASSPOR - 26 GÜNDE 8 MAÇ
Sivasspor, Süper Lig kulüpleri arasında aralık ayında en zor fikstüre sahip kulüp oldu. Yiğidolar, 25 günde tam 8 maça çıkacak. Villarreal maçıyla başlayacak zorlu maratonda Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ve Maccabi ile kritik maçlara çıkacak. Sivasspor'un uzun maratonu 28 Aralık'ta Beşiktaş maçıyla sona erecek. Sivasspor, 3.1 günde 1 maça çıkacak.Villarreal

Trabzonspor
Maccabi Tel Aviv
Antalyaspor
Giresunspor
Konyaspor
Gençlerbirliği
Beşiktaş

Bazı maçlar hafta içi oynanacak

Bazı maçlar hafta içi oynanacak

Bazı maçlar hafta içi oynanacak

Bazı maçlar hafta içi oynanacak

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