Bakanın göçmenlere ‘Aşı olun’ çağrısı tartışma yarattı

ÜLKEDE yaşayan göçmenlerin komplo teorilerden etkilenerek aşı olmaya yanaşmadığı iddiasında bulunan İçişleri Bakanı Joachim Hermann, “Tüm göçmen kökenli vatandaşlara sesleniyorum. Ortada insanların kısırlaştırıldığına kadar varan aslı olmayan saçma söylemler dolaşıyor. Bunlara itibar etmeyin, korkmadan aşı olmaya gidin” dedi. Göçmen kuruluşlarına da seslenen Herrmann, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi konusunda yardımcı olunmasını istedi.

ANA DİLLERİNDE BİLGİLENDİRİLSİN

Bakanının çağrısını sert bir dille eleştiren SPD Eyalet Başkanı Florian von Brunn ise sorumluluğu pandemiye maruz kalan insanların üzerine yüklemenin kolaycılığa kaçmak olduğunu söyledi. Eyalet hükümetinin oldukça zor durumda kalan göçmenlerin öznel durumlarına önem vermediğini belirten Von Brunn, aşı kampanyası için yürütülen bilgilendirmenin göçmenlerin ana dillerinde de yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.