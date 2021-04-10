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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 01:10 | Son Güncelleme:

Aytül’ün Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

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Aytül’ün Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan engelli Aytül Dik’in akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme engeli olan gence Almanya’da yaşayan hayırsever Günsel Oran destek verdi.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aileyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Aytül’ün mutluluğunun her şeye değer olduğunu söyledi. Engelli gencin her zaman yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, “Almanya’dan hayırseverimiz Günsel Oran’a ve vesile olduğu için eczacımız Ahmet Murat Gürer’e çok teşekkür ediyoruz. Aytül, bizi doğum gününe de davet etti. Doğum gününde de yanında olacağız, söz veriyoruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanınızdayız” dedi.

Aytül’ün Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

Aytül’ün Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

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