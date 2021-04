Aytül’ün Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aileyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Aytül’ün mutluluğunun her şeye değer olduğunu söyledi. Engelli gencin her zaman yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, “Almanya’dan hayırseverimiz Günsel Oran’a ve vesile olduğu için eczacımız Ahmet Murat Gürer’e çok teşekkür ediyoruz. Aytül, bizi doğum gününe de davet etti. Doğum gününde de yanında olacağız, söz veriyoruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanınızdayız” dedi.