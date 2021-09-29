Aydan Özoğuz Meclis Başkanı mı olacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Flaş transfer açıklaması Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...Flaş transfer açıklaması! Gedson, Pjanic, Cenk Tosun...#Beşiktaş
Taliban kâbusu... Dünya bu sözlerle sarsıldıTaliban kâbusu... Dünya bu sözlerle sarsıldı!#Taliban
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERAvrupa Haberleri

Aydan Özoğuz Meclis Başkanı mı olacak?

#Almanya#Aydan Özoğuz#Avrupadan Haberler
Aydan Özoğuz Meclis Başkanı mı olacak

Almanya’da kulislerde Federal Meclis Başkanlığı’na Türkiye kökenli milletvekili SPD’li Aydan Özoğuz’un ismi geçiyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’da Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve SPD’nin küllerinden yeniden doğduğu seçimlerden sonra gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ancak kulislerde kimin başbakan, bakan olacağının yanı sıra Meclis Başkanı’nın da kim olacağı konuşuluyor. Der Tagesspiegel gazetesi Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Meclis Başkanlığı için Aydan Özoğuz’un isminin geçtiğini belirtti.

SPD KADIN OLMASINDA ISRARLI
12 yıldır SPD’de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem federal hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı. Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis’teki ilk Türkiye kökenli Meclis Başkanı olacak. Aydan Özoğuz’un göçmen kökenli olmasının yanı sıra parti içinde yüzde 42’ye tekabül eden SPD’li kadın milletvekillerini de temsilen Meclis Başkanı olabileceği konuşuluyor. SPD’nin yeni dönemde Meclis Başkanı’nın kadın olmasında ısrarcı olduğu da ifade edildi. Athena grubundan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin de kuzeni olan Aydan Özoğuz, 54 yaşında. BERLİN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aydan Özoğuz#Avrupadan Haberler