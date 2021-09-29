Aydan Özoğuz Meclis Başkanı mı olacak?

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ALMANYA’da Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve SPD’nin küllerinden yeniden doğduğu seçimlerden sonra gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ancak kulislerde kimin başbakan, bakan olacağının yanı sıra Meclis Başkanı’nın da kim olacağı konuşuluyor. Der Tagesspiegel gazetesi Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Meclis Başkanlığı için Aydan Özoğuz’un isminin geçtiğini belirtti.

SPD KADIN OLMASINDA ISRARLI

12 yıldır SPD’de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem federal hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı. Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis’teki ilk Türkiye kökenli Meclis Başkanı olacak. Aydan Özoğuz’un göçmen kökenli olmasının yanı sıra parti içinde yüzde 42’ye tekabül eden SPD’li kadın milletvekillerini de temsilen Meclis Başkanı olabileceği konuşuluyor. SPD’nin yeni dönemde Meclis Başkanı’nın kadın olmasında ısrarcı olduğu da ifade edildi. Athena grubundan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin de kuzeni olan Aydan Özoğuz, 54 yaşında. BERLİN