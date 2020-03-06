Avrupa’da büyük operasyon... 42 kişi yakalandı

EUROPOL’den yapılan açıklamada, İspanya’nın çeşitli şehirlerinde özellikle yaşlıların üzerindeki mücevherleri gasbeden şebekenin 1 milyon Euro’dan fazla gelir elde ettiği belirtildi. İspanya’dan 38, Romanya’dan 3 ve Portekiz’den 1 zanlının tutuklandığı operasyonda, ünlü bir markaya ait 25 saat, 40 bin Euro ve çok sayıda mücevher ele geçirildi. Operasyon, Europol ve AB Yargı İş Birliği Kurumunun (Eurojust) desteğiyle sonuçlandırıldı.