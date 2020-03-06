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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Avrupa’da büyük operasyon... 42 kişi yakalandı

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Avrupa’da büyük operasyon... 42 kişi yakalandı
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İspanyol ve Romanya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa’da mücevher hırsızlığı yapan organize suç örgütü mensubu 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

EUROPOL’den yapılan açıklamada, İspanya’nın çeşitli şehirlerinde özellikle yaşlıların üzerindeki mücevherleri gasbeden şebekenin 1 milyon Euro’dan fazla gelir elde ettiği belirtildi. İspanya’dan 38, Romanya’dan 3 ve Portekiz’den 1 zanlının tutuklandığı operasyonda, ünlü bir markaya ait 25 saat, 40 bin Euro ve çok sayıda mücevher ele geçirildi. Operasyon, Europol ve AB Yargı İş Birliği Kurumunun (Eurojust) desteğiyle sonuçlandırıldı.

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