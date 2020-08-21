Asıl sorun tatilden dönüşler

TATİLDEN dönenler hava alanları, tren istasyonları ve otobanlarda test yaptırabiliyor. Testler 72 saat içinde yaptırılırsa ücretsiz. Riskli bölgelerden dönenler, eğer ellerinde negatif olduklarına dair bir test raporu yoksa test yaptırmak zorunda.

Ancak test sonucu hemen çıkmıyor. Sonuçların ulaşması bazen 3 günü buluyor bazen de bu süreyi aşıyor.

Yasalara göre riskli bölgelerden gelenler test sonucunu alıncaya kadar ev karantinasına girmek zorunda. Ama çoğu bunu uygulamıyor. Hemen akrabalarını, eşini, dostunu yakınlarını ziyarete başlıyor. Sağlık idareleri bu süre içinde yolcuları kontrol edemiyor. Test sonucu pozitif çıkması durumunda ise hemen harekete geçiyor. Bu kez de test sonucu pozitif çıkan ve bağlantıya geçtiği herkes karantinaya alınıyor, testten geçiriliyor.

AĞIR CEZASI VAR

Negatif test sonucu gelinceye kadar karantina mecburi. Bu bir yasal zorunluluk. Yani gönüllülük ilkesine dayanmıyor.

Başbakan Angela Merkel üstüne bastıra bastıra söyledi: “Bu bir ‘olabilir’ uygulaması değil, mecburi uygulama ve cezai yaptırımı var.”

Cezai yaptırımı 25 bin euroya kadar çıkıyor.

Eğer tatilden döndüyseniz, elinizde negatif test sonucu olsa bile belli bir süre yakınlarınıza, tanıdıklarınıza gitmeyin. Eğer test sonucunu bekliyorsanız, gelinceye kadar evinizden çıkmayın, kimseyi kabul etmeyin. Yoksa bunun size maddi ve manevi bedeli çok ağır olur. Tüm tatiliniz burnunuzdan gelir.

Almanya’da virüsün yayılmasıyla ilgili yapılan araştırma sonucuna göre virüsü daha çok aile fertleri, akrabalar veya yakınlar birbirine bulaştırıyor. Nişan, düğün, parti eğlence gibi kalabalık gruplar halinde yapılan etkinliklerin de sayının artmasında payı var.

EVDEN ÇIKMAYIN

Ancak salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son haftada görülen koronavirüs vakalarının yüzde 39’u yurt dışından.

Örnekleri var; Salı günü Münih’te bir günde 84 vaka tespit edildi. Bu vakaların 31’i havaalanında, 11’i otobanda, 6’sı tren istasyonlarında olmak üzere 48’i yurt dışından gelen yolcularda saptandı.

ABD’den dönen bir yolcu test sonucunu beklemeden bir doğum günü partisine katıldı ve yakınlarıyla görüştü. Test sonucu pozitif çıkınca da 120 kişi karatinaya alındı.

Öyleyse tatilden dönenlere büyük görev düşüyor. Özellikle kara yoluyla dönenlerin test yaptırıp yaptırmadığı tam kontrol edilemiyor. Otobanlarda test istasyonları var.

Sakın işin kolayına kaçmayın. Kendinizi, dostlarınızı, yakınlarınızı riske atmayın. Mutlaka test yaptırın. Test sonucu gelinceye kadar evden çıkmayın!