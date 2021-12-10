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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı zorunluluğu yolda

#Almanya#Olaf Scholz#Aşı Zorunluluğu
Aşı zorunluluğu yolda

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Noel öncesi yeni kısıtlamalar planlamadıklarını açıklarken, gelişmelere göre bu tutumun her an değişebileceğini söyledi.

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BAŞBAKAN Olaf Scholz ile eyalet başbakanları arasında düzenlenen ilk ‘korona zirvesi’nde ileriye dönük ‘eylem planı’ da görüşüldü. Bazı eyalet başbakanlarının video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıdan sonra açıklama yapan Scholz, dünyayı kasıp kavuran pandeminin sonunun uzun süre gelmeyeceğine işaret etti. Pandemiyle mücadelede hem federal hükümete hem de eyalet hükümetlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Scholz, başarılı olabilmek için birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Pandeminin bazı uzmanların ileri sürdüğü gibi önümüzdeki yıl mart ayında bitmesinin beklendiğine işaret eden Scholz, eyalet başbakanlarına dönük olarak, “Lütfen durmayın. Yeni planlar yapın ve düşünmeyi sürdürün. Zaman tartışma zamanı değil, harekete geçip bir şeyler yapma zamanıdır” dedi.

Aşı zorunluluğu yolda
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

AŞI ZORUNLULUĞU YOLDA
Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise aşı zorunluluğunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Her ne kadar şu aşamada böyle bir karar alınmasa da yeni korona varyantı ‘Omikron’un Almanya’da yayılmasını engellemek için aşı zorunluluğunun ülke genelinde hayata geçirilmesinin şart olacağını açıkladı. Aşı zorunluluğu ile ilgili kararın gelecek yıl şubat ayı sonlarına doğru yapılacak toplantıda şekilleneceği belirtildi.

Aşı zorunluluğu yolda
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

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Başbakan Scholz gibi Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere birlikte hareket etme çağrısı da bulundu. Aynı zamanda uzman hekim olan Lauterbach, “Kaybedecek zamanımız yok. Bizim en önemli ve en büyük hedefimiz, halkımızı korumaktır. Bu hepimizin sorunudur. Parti politikasını bir yana bırakıp mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Yeni dalgaların gelmesini ve yayılmasını birlikte engellemeliyiz” dedi. Lauterbach aynı zamanda önümüzdeki günler ve haftalardaki gelişmelere göre barların, diskoteklerin, gerekirse restoran ve kafelerin, kapatılabileceğini, çok katılımlı kongreler ile fuarların yasaklanabileceğini belirtti. Bakan Lauterbach, pandemiyle mücadelede ancak aşı olanların oranının artmasıyla başarılı olunabileceğini yinelerken, bu yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı yapılmasını hedeflediklerini, aşı tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

 

 

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#Almanya#Olaf Scholz#Aşı Zorunluluğu

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