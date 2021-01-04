‘Aşı tedarikinde yetkinin AB’ye verilmesi doğru bir karar’

ALMANYA’da başta Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn olmak üzere Başbakan Angela Merkel hükümeti koronavirüse karşı aşı sıkıntısından dolayı yoğun eleştiri altında. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, aşı yetersizliğinde suçun Sağlık Bakanı’nda olduğunu belirtti ve Başbakan Merkel yönetiminde ulusal bir çaba sarf edilmesini istedi. Muhalefet partisi Hür Demokat Parti (FDP) hükümetin aşı kaosundan dolayı Sağlık Bakanı’nı özür dilemeye çağırdı.

HER ŞEY TAM OLMUYOR

Eleştirilere hükümetin basın toplantısında hükümet ve sağlık bakanlığı sözcüleri yanıt verdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, aşı tedarikinin AB Komisyonu’nun yetkisine verilmesi kararının baştan itibaren doğru olduğunu ve hükümetin bu kararın arkasında olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin birlikteliğinin salgında daha büyük önem kazandığına vurgu yapan Seibert, AB’de ilk aşı onayını alan BioNTech ve Pfizer ile niçin geç sözleşme yapıldığı sorusuna, kimin daha önce aşı onayı alacağını kimsenin önceden bilemeyeceğini, riske girmemek için de çok sayıda şirketle sözleşme yapıldığını belirtti. Başlangıçta aşının yetersiz olacağını, bazı sorunlar yaşanabileceğini baştan beri söylediklerini, elbette her şeyin mükemmel olmayacağını, sabırsızlanmayı anlayışla karşıladıklarını belirten Seibert, durumun daha da iyileşeceğini kaydetti.

265 BİN AŞI YAPILDI

Federal Sağlık Bakanlığı sözcüsü Hanno Kautz, yıl sonuna kadar 1.3 milyon doz aşının eyaletlere nakledildiğini, 8 Ocak’ta 670 bin doz aşının daha gönderileceğini ve pazartesi gününe kadar 265 bin aşı yapıldığını açıkladı. Kautz, mart ayı sonuna kadar 4 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise 11 milyon doz aşının daha eyaletlere dağıtılacağını söyledi.