‘Aramıza mesafe koyduk, çünkü bu bir insanlık görevi’

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, “Korona salgını hayatımızı tamamen değiştirdi. Sorumluluk gereği aramıza mesafe koymak zorunda kaldık. Bu bir insanlık görevi, ama hiç kolay olmuyor” dedi. Korona salgını nedeniyle insanların anneleri, babaları, büyükanne ve büyükbabaları için endişelerine, korkularına dikkati çeken Steinmeier, onları hastanede, huzurevinde ziyaret edemediklerini, çünkü bunun hayati bir sebebi olduğunu vurguladı.

Elke Büdenbender ise, “Kimimiz evde tek başına, sevdiklerinden ayrı, ailelerinden uzak. Kimimiz eşlerimizle, ailesiyle eskisinden çok daha fazla birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Bir yanda evde çocuklara bakım, diğer yanda iş. Evde yalnız başına çocuk bakan anne ve babaları da unutmayalım” diye konuştu.

Yardıma koşan, dayanışma örneği gösteren herkese teşekkür eden Steinmeier ile Büdenbender, “Aramıza mesafe koymak zorundayız, ama aynı zamanda birbirimize yakınız. İşte bu zor zamanın üstesinden böyle geleceğiz, mesafeyle ama birlikte” mesajı verdiler.