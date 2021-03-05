Antalya, Almanya’da ilk sırada

NBK Touristic Genel Müdürü turizmci Recep Yavuz, bu yıl online olarak gerçekleşecek olan ITB Berlin Fuarı’na hazırlık olarak Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin (DRV) bir bülten yayınladığını açıkladı. DRV’nin bültenine göre Almanya’da şubat ayı ortasından itibaren yaz dönemine ait rezervasyonlarda yükseliş gözlendiğini belirten Recep Yavuz, 2020’de seyahate çıkamayan birçok insanın bu yıl tatile çıkmak istediğinin belirlendiğini kaydetti. Yavuz, Travel Data Analytics (TDA) verilerine göre her ne kadar pandemi öncesi dönemindeki sayılara ulaşılmasa da son haftalarda gözlemlenen ‘seyahat arzusunun’ turizm sektörüne moral verdiğini söyledi. Ocak ayının, rezervasyonların en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu belirten Yavuz, bu bağlamda bu yılın ocak ve şubat dönemindeki rezervasyonların yüzde 60’ının yaz dönemi, yüzde 15’inin ekim sonrasına ve yüzde 13’ünün Paskalya dönemine geldiğini anlattı.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Alman seyahat bürolarında yapılan rezervasyonların özellikle paket tur şeklinde gerçekleştiğini belirten Yavuz, şunları söyledi: “Tur operatörlerinin sunduğu ve korona şartlarında seyahat edenlerin haklarının ön planda tutulduğu paket turlar, tatilcinin korona sürecinde kendisini güvende hissetmesine neden oldu. Ülkeler bazında rezervasyonların büyük bir kısmı Yunanistan ve Türkiye’ye gelirken, kısmi olarak Balear Adaları da ilgi görüyor. Şehir olarak rezervasyonlarda ise Antalya birinci. Almanya pazarında ocak-şubat döneminde en çok rezervasyon alan destinasyon Antalya oldu. Alman halkı ‘Antalya’ dedi. Girit ikinci, Mayorka üçüncü. En çok rezervasyon alan ilk 10’daki diğer destinasyonlar Kos, Rodos, Hurghada, Fuerventure, Male, Kanarya Adaları, Teneriffa olarak sıralandı. Toplam olarak değerlendirildiğinde başta Girit olmak üzere Yunan Adaları en yoğun rezervasyon alan ülke.”

ANTALYA FARKI AÇAR

“Akdeniz, 70 milyon seyahat potansiyeline sahip Almanya için en önemli tatil bölgesi olma özelliğini sürdürüyor. Aylardır sürekli yapılan ‘ülke içinde kalın’ çağrılarına rağmen yurt dışı ve 5 ülke ön plana çıkıyor. Yunanistan, Türkiye, İspanya, Portekiz ve Mısır. Tatil bölgelerinde ise Antalya, Yunan adalarını geride bırakarak ilk sırada bulunuyor. Aylardır uçak inmeyen Rodos, Girit gibi Yunan adalarının kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle Antalya’nın önümüzdeki günlerde farkı açacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği aşı pasaportu ile Antalya ve Mısır seyahatlerini kısıtlamaya çalışırken, Almanlar bunu dikkate almadı. Antalya başta olmak üzere Türkiye’ye ve Mısır’a rezervasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Görünen o ki, korona sürecinde tatil alışkanlıkları değişti, maske takıldı, hijyen tedbirleri artırıldı, mesafeye dikkat edildi, ancak tatilcinin gitmek istediği ülkeler aynı kaldı. Çünkü güneş ve deniz, korona sonrasında da aynı yerde duruyor.”