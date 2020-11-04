Amasya’dan Almanya’ya tek kullanımlık tulum

ÇİN’in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Amasya’nın Suluova ilçesinde; yurt içi ve yurt dışı ihracatları yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum ve medikal önlük üretmeye başladı. Özellikle koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda pandemi sürecinde işçi sayısını artırıp, günlük 15 bin antibakteriyel tulum ürettiklerini ve çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten iş yeri sahibi Remzi Bayram, Amasya’dan Almanya’ya tek kullanımlık önlük dikimi yaptıklarını belirtti.

GÜNLÜK ORTALAMA 10-15 BİN ÜRETİM

Tekstil firmasını kriz döneminde Suluova Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulduğunu, salgın hastalık ile birlikte kapasitesini büyüterek virüs tulumu ve medikal önlük üretimine başladıklarını ve son yaptıkları çalışma ile Almanya’ya medikal önlük dikimi yaptıklarını söyleyen Bayram, günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında üretim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.