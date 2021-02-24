Almanya’ya bahar erken geldi

KENTTE 14 Şubat’ta eksi 23.8 derecede insanlar tiril tiril titrerken, ısı 21 Şubat’ta artı 18.1 dereceye çıktı. Böylece bir hafta içinde 41.9 derece ısı farkı yaşandı. Meteoroloji uzmanları bunun 1880 yılından bu yana saptanan yeni bir rekor olduğunu açıklarken, 1880 yılındaki rekor ısı farkının ise 41.1 derece olduğu belirtildi. Öte yandan Almanya’da önümüzdeki haftalarda da hava sıcaklıklarının 8-15 derece arasında değişmesinin ve ilkbahar havası yaşanmasının beklendiğine de dikkat çekildi.