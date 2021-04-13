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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Almanya’ya 500 Amerikan askeri

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Almanya’ya 500 Amerikan askeri

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek için Almanya’daki asker sayısını artıracağı açıklandı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin’de görüşen ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Almanya’ya 500 asker daha göndereceklerini açıkladı. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, geçen yıl ortalarında, Almanya’da konuşlandırılmış 35 bin Amerikan askerinden 12 binini geri çekme kararı almış, ancak yeni Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra bunu iptal etmişti. Almanya’ya gönderilecek 500 Amerikan askerinin Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden yakınlarında konuşlandırılacağı belirtildi.

 

 

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