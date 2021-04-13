Almanya’ya 500 Amerikan askeri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin’de görüşen ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Almanya’ya 500 asker daha göndereceklerini açıkladı. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, geçen yıl ortalarında, Almanya’da konuşlandırılmış 35 bin Amerikan askerinden 12 binini geri çekme kararı almış, ancak yeni Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra bunu iptal etmişti. Almanya’ya gönderilecek 500 Amerikan askerinin Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden yakınlarında konuşlandırılacağı belirtildi.