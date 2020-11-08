Almanya’nın Biden sevinci

MERKEL, mesajında hiç söz etmediği Trump’a meydan okurcasına, “Biden’ı candan tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Amerikan halkı kararını verdi. Eğer zamanımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek istiyorsak, bizim transatlantik ilişkilerimizin yeri doldurulamaz. Başkan Biden’la iş birliği için seviniyorum” dedi.

Başkan Trump, her fırsatta Almanya’yı sert eleştirmiş, askeri harcamaları artırmasını talep etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de tebrik mesajında Biden’ın insanlarda yeni bir beraberlik umudunu canlandırdığını vurguladı.

‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ’

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Biden’ın seçimi kazanmasının kendisini rahatlattığını söyledi. Maas, “Trump’ın yönetim tarzı ve uluslararası tavırları bize büyük sorun yaşattı. Joe Biden’ın transatlantik ilişkilerin tekrar rayına girmesini başaracağından eminim. Ama bu çok kolay olmayacak. Bazı konularda pek çok şeyin değişmeyeceğine inanıyorum” diyerek, fazla iyimserliğe karşı da uyardı.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Trump’ın alüminyum ve çeliğe getirdiği gümrük vergisinin seçimle ortadan kalkmayacağına işaret ederek, çok fazla bir beklentiye girilmemesi mesajını verdi. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Biden’ın seçimi kazanmasını ‘transatlantik ilişkilerde yeni ve heyecanlı bir sayfa açmak için şans’ olarak niteledi. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Amerika’yla çok ortak çıkarları olduğunu belirtti.

‘İYİ BİR HABER’

Aşırı sağ AfD hariç mecliste temsil edilen tüm muhalefet partileri de Biden’ın seçimi kazanmasının Almanya açısından sevindirici olduğunu vurguladı. Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, “Biden’ın kazanması, çok rahatlatıcı olmasa bile iyi bir haber. Çünkü oyların yarısını büyük yalancı aldı” dedi. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, “Biden’ın kazanmasıyla tüm görüş ayrılıkları bertaraf olmayacak. Ama yeni bir başlangıç şansı doğdu” değerlendirmesinde bulundu. Yeşiller Eş Grup Başkanları Anton Hofreiter ve Katrin Göring Eckardt, Bıden’le birlikte siyahi bir kadının başbakan yardımcısı seçilmiş olmasını tarihi ve sevindirici bir olay olarak niteledi. AfD Grup Başkanları Alice Weidel ve Alexander Gauland, Amerikan vatandaşlarının demokratik bir ortamda verdiği karara saygı duyduklarını belirtti, ama seçimlerdeki yolsuzluk iddialarının da aydınlığa kavuşturulmasını istedi.