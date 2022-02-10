Almanya’da yüksek enerji fiyatları korkusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Adalet Bakanlığında önemli görüşme Sağlıkta şiddet... Yeni adımlar atacağızAdalet Bakanlığı'nda önemli görüşme! Sağlıkta şiddet... 'Yeni adımlar atacağız'#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da yüksek enerji fiyatları korkusu

#Almanya#Enerji Fiyatları#Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği
Almanya’da yüksek enerji fiyatları korkusu

Almanya’da da elektrik ve doğal gaz fiyatları yükselişte. Ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 62’si gelecekte yüksek enerji fiyatlarının ekonomik yüke dönüşmesinden endişeli.

Haberin Devamı

 ALMANYA’da tüketiciler, artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarının kendilerine ekonomik yük olarak dönüşmesinden korkuyor. Kantar adlı bir kamuoyu şirketinin Federal Tüketici Dernekleri Federasyonu için yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 62’si yaşanmakta olan enerji krizinin gelecekte kendilerine mali yük oluşturmasından endişe ediyor. Anket yapılan kişilerin yüzde 36’sı ise kendileri için böyle bir tehlike görmüyor. “Hükümetin ödeme yapamayan kullanıcıların elektrik ve doğal gazını geçici olarak kesmesine” onay verenlerin oranı ise yüzde 71.

ENERJİ SAĞLAYICILAR TARİFELERİNİ ARTIRIYOR
Federasyonun verilerine göre Almanya’nın en kalabalık 14 kentinde enerji sağlayıcılar yeni müşterileri için fiyatlarını yükseltmeye başladı. Köln, Frankfurt, Leipzig, Dortmund ve Dresden kentlerinde yeni tarifelerin uygulanmaya başladığına dikkat çeken federasyon, yeni tüketicilerin kullandıkları elektriğe bağlı olarak mevcut kullanıcılardan yıllık ortalama 1654 euro daha fazla ödeyebileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

HÜKÜMETTEN TÜKETİCİYE ENERJİ YARDIMI
Federal Tüketici Dernekleri Federasyonu, bu nedenle hükümetten tüketiciler üzerinde oluşabilecek mali yükü azaltmasını talep etmişti. Hükümet de bu nedenle geçen hafta bir kereye mahsus bir enerji ve yakıt yardımını karar bağlamıştı. Düzenleme, artan enerji fiyatları nedeniyle dar gelirli hanelere ve öğrencilere bir kereye mahsus para yardımını öngörüyor. Federal bütçeden karşılanacak yardım dar gelirli olduğu için kira desteği alan 710 bin hane ile üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi gören gençleri kapsıyor. Yardım alacağı tahmin edilen birey sayısı da toplamda 2 milyon 100 bin olarak açıklanmıştı.

HANE BAŞINA EN AZ 500 EURO İSTİYOR
Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği ise artan enerji fiyatları karşısında öngörülen söz konusu devlet yardımını yetersiz bularak hane başına en az 500 euro yardım verilmesini talep ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Enerji Fiyatları#Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü