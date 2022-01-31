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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü

#Almanya#Polise Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kusel ilçesi Ulmet köyünde iki polis memuru, pazartesi günü sabaha karşı 04.20 sıralarında bir aracı durdurup kontrol etmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri kadın iki polis de hayatını kaybetti.

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KAISERSLAUTERN Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 24 ve 29 yaşlarındaki iki polis, pazartesi sabaha karşı bir aracı durdurdu. Bağlı oldukları merkeze telsizle şüpheli bir aracı durdurduklarını bildiren polislerin son sözü “Bize ateş açıyorlar” oldu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, 24 yaşındaki kadın polisi ölü, 29 yaşındaki mesai arkadaşını ise ağır yaralı olarak buldu. Genç polis daha sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Failleri bulmak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polis, vatandaşları şüpheli şahıslar konusunda uyardı. Bazı medya organları, fail veya faillerin ormanlık bölgede kaçak yaban avına çıkmış olabileceklerini ve bagajda ölü yaban hayvanı olduğunu yazdı. Yaşamını yitirenlerden 24 yaşındaki kadın polisin henüz polis kolejinde öğrenci olduğu belirtildi. Kaçak olan faillerin henüz bulunamadığı, olaya tanık olabilecek vatandaşların 0631 3692528 numaralı polis telefonu ile irtibata geçmeleri istendi.

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POLİS SENDİKASINDAN AÇIKLAMA
Olayın ardından bir açıklama da Polis Sendikası’ndan (GdP) geldi. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre sendikanın eyalet örgüt başkanı Sabrina Kunz, “Meslektaşlarımızın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldürülen arkadaşlarımızın yakınlarını düşünüyoruz. Şu anda her polisin kâbusu olan bir durumu yaşıyoruz. Taziye dileklerimizi (ölenlerin) yakınlarına gönderiyor ve halk için tehlikenin önlenmesi amacıyla saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanmasını temenni ediyoruz” dedi. Kunz ayrıca, ‘bu insafsız saldırının’ kendisini şaşkına çevirdiğini de dile getirdi.

Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü
Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü
Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü
Almanya’da silahlı saldırı: 2 polis öldü

 

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#Almanya#Polise Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü#AVRUPADAN HABERLER

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