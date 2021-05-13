Almanya’da Müslümanlar camilere akın etti

DUISBURG DİTİB Merkez Camisi’nde, Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen Müslümanların adresi oldu. Almanya’da dün tatil günü olmasından dolayı vatandaşların, bayram namazı için camilere katılımı yoğun oldu. Yoğun kalabalığı hesap eden vatandaşlar, camide yer bulabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Duisburg Merkez Camisi’nin yolunu tuttu. Duisburg DİTİB Merkez Cami yönetimi belirlenen pandemi kurallarına uyulması için gerekli organizasyonu sağlarken, vatandaşlar maske, mesafe, seccadelerini yanında getirme ve abdesti evde alıp gelme kuralına uyarak bayram namazı kılındı. Cami içerisinde tüm katlarda belirlenen alanlar çok erken doldurulurken, geri kalan cemaat cami avlusu ve bahçesinde mesafeye uyarak saf tuttu.

‘BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ’

Bayram namazı öncesi vaaz eden Duisburg Din Görevlisi Niyazi Tok, “Müslümanlar için bugün bayram, bayram sevinci var. Ama Müslüman beldelerde, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerden dolayı buruk bir bayram geçireceğiz. İsrail’i Gazze saldırılarını işaret eden Niyazi Tok, babasının kucağında ölen yavruların vefat etiği günleri yaşıyoruz. Mesci-di Aksa, Gazze, Doğu Türkistan’da Müslümanlara zulüm yapılıyor. Bundan dolayıda hüzünlüyüz” diye vaaz etti.

CEMAATIN NAMAZI KILABİLMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK

Duisburg DİTİB Merkez Camisi Başkanı Yusuf Aydın, “Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreç yaşıyoruz. Yine de, cemaatimizin bayram namazı kılabilmesi ve bunun için izin alabilmek için, Duisburg Belediyesi ile yoğun bir çalışma yaptık. Kurallara harfiyen uyacağımızı uzun uzun anlatarak, namaz kılınması için gerekli müsaadeyi alabildik. Yönetim olarak da, gerekli organizeyi yaptık. Belirlenen kurallara uyarak cemaatimizle birlikte huzur içinde namazımızı kıldık. Bundan dolayıda sevinçliyiz” dedi. Bayram namazı öncesinde ve sırasında belediye zabıtaları cami avlusundan, kurallara uyuluyor mu kontrolleri yaptığı gözlendi.