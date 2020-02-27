SPAHN, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, son iki günde Kuzey-Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg’de ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, “Almanya’da korona salgınının başındayız” ifadesini kullandı. Virüsün tespit edildiği kişilerin, çok sayda kişiyle temasta bulunduklarından geriye dönük enfeksiyon zincirini takip edemediklerini belirten Spahn, bunun, Almanya’da yeni bir durum olduğunu kaydetti. Salgının, Almanya’yı pas geçeceğine inanmadığını aktaran Spahn, “Bu nedenle, eyaletlerin sağlık bakanlarından pandemi eylem planlarını güncellemelerini ve bunların uygulanmaya konulması ihtimaline hazırlanmalarını rica ettim” dedi.

Bakan Spahn, gelecek hafta da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla görüşeceğini kaydetti. Koronavirüs konusunda hızlı ve duruma uygun hareket ettiklerini vurgulayan Spahn, “Ülkede virüsle ilgili durum son saatlerde değişti” değerlendirmesinde bulundu. Almanya’da son iki günde 5 yeni Kovid-19 vakası ortaya çıkmıştı.