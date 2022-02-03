Almanya’da kısıtlamalara devam!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukraynadan flaş Türkiye mesajı Rusya kabul ederse...Ukrayna'dan flaş Türkiye mesajı! 'Rusya kabul ederse...'#Ukrayna
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
Son dakika... MSB duyurdu 43 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi #Terörle Mücadele
Gizemli hastalıkta sır perdesi aralandıGizemli hastalıkta sır perdesi aralandı! #Havana Sendromu
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Covid aşısı adet düzenini etkiliyor mu 7 SORU 7 YANITCovid aşısı adet düzenini etkiliyor mu? 7 SORU 7 YANIT#Covid 19
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da kısıtlamalara devam!

#Almanya#Kısıtlamalar#Olaf Scholz
Almanya’da kısıtlamalara devam

Almanya’daki kısıtlamalarla ilgili koalisyonun küçük ortağı FDP, mart ayından itibaren düşünülebileceğini belirtirken, Federal Başbakan Olaf Scholz (SPD), “Kısıtlamalar ancak Omikron dalgası atlatılınca kalkabilir. Daha çok erken“ dedi.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili ZDF televizyonuna konuşan Scholz, “Almanya’da Omikron varyantlı koronavirüs henüz zirve noktasına erişmedi. Bu nedenle genel anlamda kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek için çok erken. Kısıtlamaların kaldırılabilmesi için salgın durumunun iyice azalması lazım. Fakat henüz o noktaya gelmiş değiliz. Önemli olan insanların sağlığı“ ifadelerine yer verdi.

Almanya’da kısıtlamalara devam

MAÇLARDA 10 BİN SEYİRCİDE ANLAŞILDI
Daha önce de Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder de, FDP politikacıları gibi, nisan ayı ortalarında kısıtlamaların genel olarak hafifletilebileceğini söylemiş, alışverişlerde 2G kuralının kaldırılması gibi somut adımların atılmasını istemişti. Öte yandan eyaletlerin futbol maçlarının 10 bin kişiye kadar seyirciyle oynanması konusunda anlaştığı duyuruldu. Ayrıca kapalı alanlardaki büyük etkinliklerin 4 bin kişiyle sınırlı olmak üzere yapılabileceği karara bağlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kısıtlamalar#Olaf Scholz

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan