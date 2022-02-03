Almanya’da kısıtlamalara devam!

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KONUYLA ilgili ZDF televizyonuna konuşan Scholz, “Almanya’da Omikron varyantlı koronavirüs henüz zirve noktasına erişmedi. Bu nedenle genel anlamda kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek için çok erken. Kısıtlamaların kaldırılabilmesi için salgın durumunun iyice azalması lazım. Fakat henüz o noktaya gelmiş değiliz. Önemli olan insanların sağlığı“ ifadelerine yer verdi.

MAÇLARDA 10 BİN SEYİRCİDE ANLAŞILDI

Daha önce de Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder de, FDP politikacıları gibi, nisan ayı ortalarında kısıtlamaların genel olarak hafifletilebileceğini söylemiş, alışverişlerde 2G kuralının kaldırılması gibi somut adımların atılmasını istemişti. Öte yandan eyaletlerin futbol maçlarının 10 bin kişiye kadar seyirciyle oynanması konusunda anlaştığı duyuruldu. Ayrıca kapalı alanlardaki büyük etkinliklerin 4 bin kişiyle sınırlı olmak üzere yapılabileceği karara bağlandı.