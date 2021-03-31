Almanya’da AstraZeneca ikilemi

ALMANYA’da farklı hastanelerden AstraZenaca aşısı olanlarda özellikle beyin damarlarında kan pıhtılaşması görüldüğü yönündeki şikâyetlerin artması üzerine ilk olarak Berlin ve Münih 60 yaş altındakilere AstraZeneca aşılarını geçici durdurma kararı almıştı. Ardından Kuzey Ren Vestfalya, Brandenburg ve Thüringen eyaletleri de benzer yönde kararlar aldı. Akşam geç saatlerde ise eyalet sağlık bakanları ve federal hükümet Daimi Asi Komisyonu’nun (StiKo) AstraZeneca aşısının geçici olarak durdurulması yönündeki tavsiye kararına uydu ve ülke genelinde aşının 60 yaş altındakilere vurulmasını durdurdu. Başbakan Angela Merkel ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, mini aşı zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında kararı kamuoyuna paylaştı. Başbakan Merkel, “Eğer aşı komisyonunun tavsiyesine uymasaydık o zaman hepimiz sorumlu olurduk” dedi. ‘60 YAŞ ÜZERİ YAPABİLİR’

Başbakan Merkel, basın toplantısında, hastanelerden gelen bulguların göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Alınan karardan sonra belirsizlik olacağını kaydeden Merkel, ancak şeffaf olunması gerektiğini ve böylelikle sağlıklı bir şekilde bu sorunla baş edilebileceğini ifade etti. Merkel, daha önce de açıkladığı gibi sıra kendisine geldiği zaman AstraZeneca aşısı yaptıracağını yineledi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da vatandaşların Almanya’da onaylanan aşıların ‘titizlikle izlendiğine’ güvenebileceğini söylerken 60 yaş üstündekilerde bu aşının çok etkili olduğunu ve bu yaş grubundakilere aşı yaptırabileceklerini tavsiye etti. Spahn, daha önce AstraZeneca aşısına yönelik iddiaların gündeme geldiğini ve bu son gelişmelerle birlikte aşı kampanyasında gerileme olacağını vurguladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Jens Spahn, şu ana kadar 60 yaş altındaki yaklaşık 2.2 milyon insanın ilk AstraZeneca aşını yaptırdıkları belirtti. Peki bu insanlar ikinci aşı için randevuları geldiği zaman ne yapacaklar? Eyalet sağlık bakanları ve federal hükümetin aldığı karara göre isteyenler kendi risklerini alarak ikinci aşıları yaptırabilecekler ya da StiKo’nun yapacağı araştırmasından sonraki yeni tavsiyesini bekleyecekler. Ancak yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle StiKo’nun tavsiye kararının ay sonunu bulabileceği belirtildi.