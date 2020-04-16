DHA - AA / Fotoğraf: Reuters
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Almanya’da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 134 bin 753 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 804’e çıkarken, ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 543 kişide daha virüs tespit edildi. 77 bin kişi ise iyileşti.
YEREL makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500’e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579’a çıktı.
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