Almanya’da 4 camiye asılsız bomba ihbarı bir camiye de saldırı

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Hagen, Unna ve Essen’deki DİTİB Cami Derneği yöneticileri mektupları polise bildirdi. Bunun üzeine alarma geçen polis, önce üç camiyi boşalttı. Ardından çevre sokaklarda güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık üç saat boyunca üç camide ve çevrede bomba ve patlayıcı aradı. Aramalarda bomba ve patlayıcılara karşı duyarlı olan polis köpekleri de kullanıldı. Yapılan aramalarda polis herhangi bir bomba veya patlayıcıya rastlamadı. Bunun üzerine camiler yeniden ibadete açıldı. DİTİB sözcüsü camilerin hedef alınmasını kınarken, mektupları ırkçıların gönderdiğinden hareket ettiklerini de belirtti. Essen Polis sözcüsü ise “Yapılan aramada bomba veya patlayıcıya rastlanılmadı. Adım adım alınan önlemler kaldırılıyor” dedi. Polis tehdit mektubunu gönderenlerle ilgili soruşturma başlattı.

DÖRDÜNCÜ ASILSIZ İHBAR

Dün gece dördüncü bomba ihbarı DİTİB’e bağlı Bielefeld Merkez Cami’ne yapıldı. Cami Derneği Başkanı Adil Önder, saat 17.00’de gönderilen ‘camileri saat 18.00’de havaya uçuracağız’ tehdit içerikli maili saat 21.00’de fark etti. Polise haber verdi. 15 dakika sonra camiye gelen polis ekipleri, yaklaşık bir saat boyunca camide ve çevresinde bomba ve patalayıcı aradı. Aramalar sonunda tehdidin asılsız çıkması üzerine polis ekipleri camiden ayrıldı.

BİR DE SALDIRI

Köln yakınlarında inşa halindeki Brühl Camisi ise kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının yapımını sürdürdüğü camiye dün akşam saatlerinde saldırıda bulunulduğu; saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi. Brühl Cami Başkanı Mehmet Kara, saldırıyı bu sabah saatlerinde inşaata gelen işçilerin fark ettiğini ve durumun polise bildirildiğini söyledi. Kara, saldırganların camları kırdıkları tahta parçalarını da inşaat içine atarak kaçtıklarını söyledi. Polis saldırganları arıyor.