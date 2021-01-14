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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Almanya’da 10 bin asker, Covid-19 testi için sahaya çıkıyor

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Almanya’da 10 bin asker, Covid-19 testi için sahaya çıkıyor
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Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzurevlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzurevi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti. Almanya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 43 bin 881 kişi arasından 29 bin 509 kişi 80 yaş ve üzeri vatandaşlardan, 11 bin 522 kişisi ise 60 ila 79 yaşları arasında olan yaşlılardan oluşuyor.

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