Almanya’da 10 bin asker, Covid-19 testi için sahaya çıkıyor

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzurevlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzurevi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti. Almanya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 43 bin 881 kişi arasından 29 bin 509 kişi 80 yaş ve üzeri vatandaşlardan, 11 bin 522 kişisi ise 60 ila 79 yaşları arasında olan yaşlılardan oluşuyor.