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Avrupa
AA - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Almanya, Ulusal Sağlık İhtiyat Programı’nı hayata geçirecek

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Almanya, Ulusal Sağlık İhtiyat Programı’nı hayata geçirecek
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınının ardından, gelecek yıl Ulusal Sağlık İhtiyat Programı’nın hayata geçirileceğini söyledi.

SPAHN, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, sağlık sisteminin Kovid-19 ve benzeri bir salgına karşı dirençli olması gerektiğine işaret ederek, “Bu amaçla 2021 yılı sonuna kadar Ulusal Sağlık İhtiyat Programı’nı uygulamaya karar verdik. 19 bölgede medikal depoları kurulacak. Buralarda yerli üretim solunum cihazları, maske, ilaç ve virüse karşı koruyucu tulumlar depolanacak” dedi. Küresel salgının herkese daha fazla önlem alınması gerektiğini öğrettiğine dikkati çeken Spahn, “Acil durumlarda özellikle hastanelerde, huzurevlerinde ve muayenehanelerde çalışanlara destek oluyoruz. Sağlık sistemimizin malzeme eksikliği nedeniyle başarısız olmasını önlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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