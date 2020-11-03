Almanya terörü lanetledi

Başbakan Angela Merkel: “Viyana’nın terör saldırısının hedefi haline geldiği bu korkunç saatlerde, oradaki insanların acılarını paylaşıyorum ve teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerinin yanındayım. Biz Almanlar, Avusturyalı dostlarımızla dayanışma içindeyiz. Onların yanındayız. Terör bizim ortak düşmanımız. Bu katillere ve onların azmettiricilerine verilen mücadele ortak mücadelemizdir.”

Dışişleri Bakanı Heiko Maas: “Nefretin toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz. Kurbanların ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Avusturya Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştüm. Biz Avusturya’nın yanındayız. Bu teröre karşı birlikte karşı duracağız. Toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz. Teröre karşı uluslararası iş birliğiyle mücadele etmeliyiz.”

CSU Lideri Markus Söder: “Viyana’daki kanlı saldırı bizi şoke etti, dehşete düşürdü. Yaralıların ve kurban yakınlarının acısını derinden hissediyoruz. Onlarla dayanışma içindeyiz.”

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck: “Bu saldırı bizi kökünden sarstı. Farklılıklardan oluşan toplumumuzu korkuyla, nefretle ve güvensizlikle bölmeyi hedefliyor. Buna izin vermeyeceğiz.”

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht: “Yakınlarını kaybeden alilerin acısını paylaşıyoruz. Yaralıların bir an önce sağlına kavuşmasını umuyorum. Avusturya’ya soruşturma aşamasında her türlü desteği vereceğiz. İki ülkenin yetkilileri ortak çalışıyor.”

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Viyana’daki terör saldırısı bizi derinden etkiledi. Yahudi kökenli vatandaşlarımızı ve diğerlerini korumak için daha çok çaba harcamalıyız. Ülkemize olan güvenin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz.”