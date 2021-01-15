Almanya tam kapanma yolunda

OKULLAR, kreşler, etkinlikler, müzeler, kuaförler, perakende satış yerleri kapalı. Ama günlük ölü sayısı hâlâ binin üzerinde seyrediyor. Bir haftada virüsün 100 bin nüfus başına bulaşma değeri ise 146. Almanya ise bu değeri 50’nin altına çekmeyi planlıyor. İngiltere ve İrlanda’da virüsün yeni türü Başbakan Angela Merkel’i çok korkutuyor. Merkel’in daha sıkı bir kapanma üzerinde durduğu ve eyalet başbakanlarıyla 25 Ocak tarihinde yapılacak kriz toplantısını gelecek hafta başında yapmayı planladığı kaydedildi. Bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, tren ve otobüs seferlerinin durdurulması, evden çalışmaya geçilmesi gibi çok daha sıkı bir kapanmanın gündemde olduğu belirtildi. Robert Koch Enstitüsü de vaka ve ölü sayılarını düşürmek için mevcut önlemleri yeterli bulmuyor.