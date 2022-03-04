Almanya kuralları gevşetti

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BUGÜNDEN itibaren aşı yaptırmayalar da negatif test ibraz etmek şartıyla restoran ve kafelere girebilecek. Gece kulüpleri ve diskotekler ise ‘2G plus’ kuralı geçerli olmak şartıyla bugünden itibaren açılabilecek. Ancak aşı yaptırmayalar diskolara alınmayacak. İki aşısını tamamlayanlardan da üçüncü aşıları yoksa test istenecek. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, salgının geçtiği düşüncesine kapılmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Lauterbach, Omikron varyantının yaygın olduğunu belirtirken, yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğuna dikkati çekti. Eyaletlere çağrı yapan Lauterbach, “Eyaletlerin başbakanlarına çağrım şudur; Hiçbir koşulda gevşeme bizim karar verdiğimizin ötesine geçmemeli. Aksi takdirde burada bir nüksetme ihtimali var. Ve şu anda böyle bir nüksetmeyi yaşamak istemiyoruz” dedi. Lauterbach, bu nedenle kalabalık etkinliklerde hâlâ ‘2G Plus’ kuralının geçerli olduğunu söyledi. Bugünden itibaren iç mekânlarda yapılacak etkinliklerde kapasitenin yüzde 60’ı oranında ziyaretçi içeri alınabilecek ve sayı en fazla 6 bin olacak. Açık alanlardaki etkinlilerde ise kapasitenin yüzde 75’ine izin verilecek ve üst sınır 25 bin olacak.

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SON AŞAMA 19 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Almanya’da şubat ayında alınan koronavirüs kurallarında son aşama ise 19 Mart’ta yürürlüğe girecek. Bu aşamadan sonra kısıtlamalar büyük oranda kalkıyor. Başbakan Olaf Scholz, detayların henüz netlik kazanmadığını belirtirken, maske ve sosyal mesafe gibi temel korunma kurallarının geçerli olmaya devam edeceğini, maske ve sosyal mesafenin yanı sıra duruma göre bölgesel bazı kuraların da uygulanabileceğini ifade etti. Ancak hükümetin küçük ortağı FDP, 20 Mart’tan sonra mümkün olduğu kadar kısıtlamaların kaldırılmasından yana. FDP Genel Bakanı Christian Lindner, anayasadaki kuralar gereği sadece gerekeli olan yerlerde ve durumlarda kısıtlamaların olması gerektiğini söyledi.