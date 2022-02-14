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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya açılmaya doğru gidiyor

#Almanya#Kısıtlamalar#Vaka Sayıları
Almanya açılmaya doğru gidiyor

Almanya’da federal hükümet ve eyaletler korona salgınıyla ilgili son durumu görüşmek üzere çarşamba günü korona zirvesinde bir araya gelecek. Federal hükümetin korona uzmanlar konseyi, Omikron varyantında günlük vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşmeye başlayacağını belirterek, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını tavsiye etti.

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FEDERAL hükümetin uzmanlar konseyi, zirve öncesi hazırladığı tavsiye raporunda, belirli koşullar altında önümüzdeki haftalarda korona önlemlerini gevşetmenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Konseyin bugüne kadar yaptığı altıncı açıklamasında, “Korona enfeksiyonlarının sayısı şimdiye kadar sürekli arttı, ancak önümüzdeki haftalarda Omikron (BA.1) dalgasının zirve yapması ve ardından bir düşüş bekleniyor. Bu noktada, açılış stratejilerini öngörüyle planlamak ve bu adımları anlaşılır bir şekilde iletmek önemlidir” denildi.

Almanya açılmaya doğru gidiyor

ERKEN AÇILMA HASTALIK RİSKİNİ DE ARTIRIR
Ancak uzmanlar konseyi, çok erken açılmanın da hastalık yükünün yeniden artması riskini taşıdığını vurguladı. Açıklamada, “Hastaneye yatış ve yoğun bakım kabullerinde ve dolulukta istikrarlı bir düşüş olur olmaz, devletin enfeksiyon kontrol önlemlerini azaltması mantıklı görünüyor” ifadeleri yer aldı. Ancak maske kullanımının gerekliliğine de vurgu yapıldı.

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FFP2 MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLSİN
Aynı şekilde FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de kısıtlamaların kaldırılmasından yana görüş belirtti. Lindner, özellikle 2G Plus kuralının kaldırılarak bunun yerine FFP2 maske zorunluluğunun getirilmesini istedi. Handelsblatt gazetesine konuşan Lindner, omikron varyantındaki artışa rağmen hastanelerin korona hastalarının tedavisini zorlanmadan yapabildiğini ifade etti. Lindner özellikle gastronomi, ticaret, kültür ve spor etkinlikleri için acilen rahatlatıcı adımların atılması gerektiğini kaydetti. Maliye Bakanı ayrıca aşılılara ve enfeksiyon kapıp iyileşenlere sosyal temas kısıtlamalarının da kaldırılması gerektiğini söyledi.

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#Almanya#Kısıtlamalar#Vaka Sayıları

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