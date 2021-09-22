‘Almanlar da ezdi, sömürdü ve öldürdü

KARANLIĞA daha fazla ışık getirmenin yalnızca tarihçilerin görevi olmadığını belirten Steinmeier, “Almanların sömürge zamanlarında yaptığı adaletsizlik, tüm toplum olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü günümüzde de ülkemizde, günlük yaşamın ortasında bu toplumda ırkçılık, ayrımcılık, yabancılara yönelik fiziksel saldırılar ve şiddete kadar varan aşağılamalar var. Tarihle yüzleşmeliyiz. Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak anılarımızın kör noktalarını aydınlatırsak, sömürge tarihimizle eskisinden çok daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz” dedi.