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‘Almanlar da ezdi, sömürdü ve öldürdü

#Steinmeier#Almanya#Avrupadan Haberler
‘Almanlar da ezdi, sömürdü ve öldürdü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sömürgecilik döneminin sonuçlarıyla ilgili toplumsal sorumluluğa dikkati çekti. Berlin’de Humboldt Forum bünyesindeki Etnoloji ve Asya Sanatı Müzesi’nin açılışında konuşan Steinmeier, sömürge yöneticileri Almanların da insanları ezdiğini, sömürdüğünü, soyduğunu ve öldürdüklerini söyledi.

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KARANLIĞA daha fazla ışık getirmenin yalnızca tarihçilerin görevi olmadığını belirten Steinmeier, “Almanların sömürge zamanlarında yaptığı adaletsizlik, tüm toplum olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü günümüzde de ülkemizde, günlük yaşamın ortasında bu toplumda ırkçılık, ayrımcılık, yabancılara yönelik fiziksel saldırılar ve şiddete kadar varan aşağılamalar var. Tarihle yüzleşmeliyiz. Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak anılarımızın kör noktalarını aydınlatırsak, sömürge tarihimizle eskisinden çok daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz” dedi.

‘Almanlar da ezdi, sömürdü ve öldürdü


Dahlem ilçesindeki Etnoloji ve Asya Müzesinde yer alan 500 bin eserin yaklaşık 20 bini Humboldt Forum’da sergilenecek. En tartışmalı antik eserler arasında yer alan sömürge döneminin çalıntı eserleri arasındaki Benin Bronzları da 2022 yılının ortasından itibaren burada sergilenecek. Prusya dönemine ait sarayın bulunduğu alanda inşa edilen Humboldt Forum, dış cephesi orijinaline uygun olarak yapılmış ve 680 milyon euroya mal olmuştu.

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#Steinmeier#Almanya#Avrupadan Haberler