Alman sağlık sisteminde yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Koronavirüs salgını Almanya’da doktor, hemşire ve sağlık çalışanı açığının ne kadar büyük olduğunu, sağlık sistemi için yabancı iş gücünün taşıdığı önemi ve buna duyulan ihtiyacın daha da artacağını gözler önüne seriyor.
Haberin Devamı
DÖRDÜNCÜ Kovid-19 dalgasıyla sarsılan Almanya’nın sağlık sektöründeki doktor, hemşire ve hasta bakıcı açığı gelecekle ilgili endişeleri artırıyor. ‘Mediendienst Integration’ adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bir rapor, yabancı iş gücünün Alman sağlık sistemi, hastaneler ve bakım evleri için ne kadar büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Koronavirüs salgını da hastaneler ve bakım evlerinin büyük ölçüde yabancı iş gücüne bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre Almanya’da yabancı doktorların oranı salgın döneminde arttı. Ülkede her yedi doktordan biri yabancı ülke vatandaşı. Hatta Almanya’nın doğusunda ve batısındaki bazı bölgelerde artık görev yapan doktorların çoğunluğunu yabancı doktorlar. Bu da yurt dışından gelen doktorların artık Almanya’nın sağlık sisteminde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını ortaya koyuyor.
‘YABANCI DOKTORLAR OLMASAYDI...’ Almanya genelinde çalışan doktorların yüzde 14’ünü yabancı doktorlar oluşturuyor. Üstelik bu oran, aslında göçmen kökenlilerin daha az yaşadığı Brandenburg, Thüringen ve Aşağı Saksonya’da daha da yüksek, yüzde 16’ya ulaşıyor. Doğudaki eyaletlerin çoğunluğunda yabancı doktorların oranı yüzde 15’i geçmiş durumda. Batıdaki Kuzey Ren Vestfalya’daki bazı bölgelerde ise artık işe yeni alınan doktorların büyük çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu belirtiliyor. “Yabancı doktorlar olmasaydı, Almanya’nın özellikle doğusunda ve yine batısındaki bazı bölgelerde durum çoktan dramatik bir hal almıştı” ifadelerine yer verilen raporda, Almanya’daki yabancı doktorların 5 binin Suriyeli, 4 bin 500’ünün Romanyalı, 2 bin 700’ünün de Yunan olduğu aktarılıyor.
HEMŞİRE VE BAKICI İHTİYACI Almanya’da çalışan yabancı hemşire ve bakıcı sayısı 200 bini aştı. Bu sayı, 2013 yılına kıyasla bu alandaki yabancı iş gücü sayısının üç kat arttığını gösteriyor. Yabancılar, Almanya’da görev yapan toplam hemşire ve bakıcıların yüzde 13.5’ini oluşturuyor. Almanya’da bu alanda çalışan yabancıların büyük bir bölümünün Polonya, Bosna-Hersek, Türkiye, Hırvatistan ve Romanya’dan geldiklerine dikkat çekilen raporda, AB dışındaki ülkelerden gelenlerin sayısının son yıllarda arttığına işaret ediliyor. Federal Çalışma Ajansı, bu alanda ‘çok ciddi bir açık’ olduğu bilgisini paylaşırken, 2020 yılında yaşlı bakımında yaklaşık 20 bin 700’lük bir iş gücü açığının bulunduğunu, hasta bakımındaki açığın ise 15 bin 500 kişi olduğunu kaydetti. 2030 yılına kadar bu alanda 180 bin kişilik bir istihdam açığının oluşacağına dikkat çekiliyor.
VİZE ALMAK BİLE 6 AY SÜRÜYOR Kuzey Ren Vestfalya’daki Katolik Hastaneler Birliği Weser-Egge’den Isabell Waschkies, kendilerine bağlı Höxter bölgesindeki dört hastanede işe alınanların yüzde 60’ının yabancı asistan doktorlardan oluştuğunu, özellikle kırsal bölgelerdeki hastanelerin büyük ölçüde yabancı doktorlarla açığı kapatmak zorunda olduğunu kaydetti. Waschkies, Almanya’da çalışmak isteyen yabancı doktorların halen pek çok bürokratik zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, iş görüşmesi için vize alma gibi süreçlerin ortalama 6 ay sürdüğüne dikkat çekti. Berlin’deki Charite Üniversite Hastanesi’nin Medikal Sosyoloji Enstitüsünden Lisa Peppler ise salgının sağlık sektöründe iş gücü açığını kapatma çabalarını zorlaştırdığına dikkati çekiyor. Göç araştırmacısı Peppler, sağlık ve hasta bakımı alanında küresel çaptaki iş gücü açığının daha da tırmandığına işaret ediyor.
KRİTİK UYARI Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, hekim birlikleri, yabancı iş gücü göçünün sağlık sektöründeki açığı ancak bir ölçüde kapatabileceğine dikkati çekiyor. Ayrıca doktorların, hemşire ve bakıcıların geldikleri ülkelerde nitelikli iş gücü kaybının da dikkate alınması gerektiği, bu ülkelerde sağlık sisteminin çökmesine yol açabilecek gelişmelere yol açılmamasının önem taşıdığı belirtiliyor.