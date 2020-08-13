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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Alman devletine karşı dava açıyor

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Alman devletine karşı dava açıyor
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Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T., kızının kaçırılmasında Alman devletinin de sorumluluğu olduğunu belirterek devlete karşı dava açacaklarını söyledi.

MAİDE T., üzerinde kızı Nilüfer’in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde “PKK bir virüstür” yazılı pankartla başkent Berlin’in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı’nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı. Maide T., burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Evlatlarımızın geri getirilmesi için bir şey yapmayan Alman devletine karşı dava açacağız. Davayı durumu benim gibi olan diğer ailelerle beraber topluca açacağız. Dava açmadan önce durumu bizim gibi olan aileleri de mücadelemize çağırıyoruz” diye konuştu. Terör örgütü PKK’ya karşı mücadelede Avrupa’daki simge isim haline gelen Maide T., Alman devletine karşı açılacak toplu davada kendisiyle birlikte 6 ailenin daha müdahil olacağını ifade etti.

Alman devletine karşı dava açıyor

12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamayan acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ adlı derneğin önünde, Federal Meclis önünde ve Başbakanlığın önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.
Alman devletine karşı dava açıyor

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