‘Alınan önlemlere mutlaka uyun’

ALMANYA’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında maalesef Türklerin de olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, şunları söyledi: “Başkonsolosluklarımız aracılığıyla gelen bilgilere göre şimdiye kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedip Türkiye’ye götürülen cenazelerimizin sayısı 314 oldu. Tabi bu kesin sayıyı aslında içermiyor. Bizim kayıtlarımıza girmeyenler var. Gerçek sayı daha da fazla diyebiliriz. Bize ulaşmayan, burada toprağa verilenler de var. Bu nedenle tam olarak kaç Türk’ün salgından hayatını kaybettiğini bilmek kolay değil. Hastanelerde tedavi gören çok sayıda insanımız bulunuyor. Hepsine acil şifalar diliyorum. İnşallah martta başlayan ve hazirana kadar devam eden tam kapanma bir daha olmaz. O dönemde cenazelerin refakatçileri uçamıyordu. Büyük üzüntü yaratıyordu bu durum. Temennimiz, uluslararası uçuşların sürmesi ve sınırların kapanmaması.”

‘TÜRKLER DE ETKİLENİYOR’

“Koronavirüsün Alman toplumuna, Alman ekonomisine ve dolayısıyla burada yaşayan Türk toplumuna da hem sağlık hem de ekonomik olarak bir takım olumsuz etkileri oldu. Bunu maalesef gözlemliyoruz. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri aldıkları tedbirlerle bir yandan toplumun sağlığını korumaya çalışıyor, diğer yandan da ekonomik çarkın dönmesini amaçlıyor. Hizmet sektörü, gastronomi, otel, kültür-sanat, ulaştırma ve turizm alanlarında sıkıntılar hissediliyor. Özellikle gastronomi alanında çok sayıda küçük ölçekli Türk şirketleri var. Bunlar da Alman makamlarının sağladığı ekonomik destek programlarından yararlanıyorlar. Ancak ne olursa olsun, yine de ikinci dalganın önlenmesi için getirilen kısmi kapanmadan olumsuz etkilendikleri ortada. Umudumuz ve temennimiz kısmi kapanmanın öngörüldüğü gibi bu ayın sonunda bitmesi ve tekrar yavaş yavaş bu hizmet sektörünün açılması.”

‘NİHAİ BİR KARAR DEĞİL’

“Uzmanlara göre salgın önümüzdeki yaz aylarına kadar etkisini göstermeye devam edecek. Alman hükümeti de söylüyor. Sadece Almanya’da değil, komşu ülkelerde sayılar arttı. Türkiye başından beri riskli bölgeydi. Sadece dört ilimiz için seyahat izin verilmişti. Tekrar 9 Kasım’dan geçerli olmak üzere maalesef seyahat uyarısı getiriliyor. Uygulamanın devam etmesini arzu ediyorduk. Ortak çalışmalarımız da oldu. Ancak Alman makamları bu yönde karar verdiler. Bu nihai bir karar değil. Askıya alındı. İleride Avrupa’da ve Almanya’da sayılar düşerse, inanıyorum ki tekrar riskli bölge ve seyahat uyarısı konusunda olumlu haberler alacağız. Bu da bizim beklentilerimizden biri.”

‘ONLARLA GURUR DUYUYORUZ’

“Aşı konusunda çalışmalar var. Hem Almanya’da hem de dünyanın diğer ülkeleri ile Türkiye’de kullanım aşamasına gelen aşılar var. Bunların tam ne zaman insanların hizmetine sunulacağı henüz belli değil. Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Sayın Şahin’in eşiyle kurduğu BioNTech şirketi aşı geliştirme konusunda şu anda dünyada önde gelen firmalardan biri. Dünyanın umudu oldular. Olmaları da bizi sevindiriyor.” Büyükelçi, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Almanya Sağlık Bakanlığı ile Robert Koch Enstitüsü korona salgını konusunda ortak çalışma yürüttüklerini ve bilgi değişimi yaptıklarını da belirtti.