MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!
GeriAvrupa Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 26.01.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!
Abone Olgoogle-news

Almanya Meteoroloji Dairesi, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle alarm seviyesini 2’ye çıkardı. Ülkenin güneyinde ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Aşırı soğuklar nedeniyle yollar buz tuttu. Otobanlarda trafik sıkışıklığı yüzünden sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalırken, buzlanma kaynaklı çok sayıda kaza meydana geldi.

ALARM Bavyera’da Erlangen hariç tüm kentlerde verilirken, Baden Württemberg, Hessen, Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin doğu kesimlerinde de alarm seviyesi yine 2 olarak açıklandı. Bavyera’da kar yağışı kimi bölgelerde 20 santimetreyi aştı. Almanya’nın diğer kesimlerinde ise kar kalınlığı ortalama 10 santimetreyi buldu. Meteoroloji dairesi önümüzdeki günlerde de kar yağışının etkisini sürdüreceğini duyurdu, binaların çatılarının zarar görebileceği uyarısı yaptı. Uzmanlara göre 10 santimetrelik ıslak kar kalınlığının bir metrekareye yaptığı ağırlık yükü 100 kiloya eşit.

Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı
Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı

Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı
Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle