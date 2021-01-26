Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!
Almanya Meteoroloji Dairesi, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle alarm seviyesini 2’ye çıkardı. Ülkenin güneyinde ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Aşırı soğuklar nedeniyle yollar buz tuttu. Otobanlarda trafik sıkışıklığı yüzünden sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalırken, buzlanma kaynaklı çok sayıda kaza meydana geldi.
ALARM Bavyera’da Erlangen hariç tüm kentlerde verilirken, Baden Württemberg, Hessen, Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin doğu kesimlerinde de alarm seviyesi yine 2 olarak açıklandı. Bavyera’da kar yağışı kimi bölgelerde 20 santimetreyi aştı. Almanya’nın diğer kesimlerinde ise kar kalınlığı ortalama 10 santimetreyi buldu. Meteoroloji dairesi önümüzdeki günlerde de kar yağışının etkisini sürdüreceğini duyurdu, binaların çatılarının zarar görebileceği uyarısı yaptı. Uzmanlara göre 10 santimetrelik ıslak kar kalınlığının bir metrekareye yaptığı ağırlık yükü 100 kiloya eşit.
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