Alarm seviyesi 2’ye çıkarıldı!

ALARM Bavyera’da Erlangen hariç tüm kentlerde verilirken, Baden Württemberg, Hessen, Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin doğu kesimlerinde de alarm seviyesi yine 2 olarak açıklandı. Bavyera’da kar yağışı kimi bölgelerde 20 santimetreyi aştı. Almanya’nın diğer kesimlerinde ise kar kalınlığı ortalama 10 santimetreyi buldu. Meteoroloji dairesi önümüzdeki günlerde de kar yağışının etkisini sürdüreceğini duyurdu, binaların çatılarının zarar görebileceği uyarısı yaptı. Uzmanlara göre 10 santimetrelik ıslak kar kalınlığının bir metrekareye yaptığı ağırlık yükü 100 kiloya eşit.

