Aile hekimleri daha çok aşı istedi

YENİ mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemenin tek yolunun aşılamadan geçtiğini belirten Weigeldt, şunları söyledi: “Ön hastalığı bilinen çocuklar dahil tüm vatandaşların mümkün olduğunca yoğun bir şekilde aşı olması gerekir. Muayenehanelere verilen günlük aşı dozlarının artırılması gerekir. Paniğe gerek yok, ancak Delta varyantı kesinlikle son mutasyon olmayacaktır. Bu nedenle tek çare, geç kalmadan bağışıklık kazanmaktır.”

Diğer yandan Delta varyantlı koronavirüsün tüm Almanya’da giderek artış gösterdiğine dikkati çeken sağlık uzmanları, hastane ve kliniklerin hazır olması uyarısında bulundu. İlk mutasyonlarda olduğu gibi hastalık seyrinin korkulacak kadar ağır geçmediğini belirten Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ile Yoğun Bakım ve Acil Tıpçılar Birliği Başkanı Gernot Marx ise acil yatak ve yoğun bakım ünitelerinin gelecek vakaları yeterince karşılayacak durumda olduğunu söylediler. Aşı yapılan vatandaşların yeni tür virüse yakalansalar bile çoğunlukla hafif atlattıklarına dikkati çeken uzmanlar, tedirginliğe gerek olmadığını dile getirdi.