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ABD’de olsaydı çoktan kovulurdu!

#Bild Gazetesi#Ben Smith#Julian Reichelt
ABD’de olsaydı çoktan kovulurdu

Bild gazetesi genel yayın yönetmeni Julian Reichelt’in görevden alınmasının ardından ABD’li gazeteci Ben Smith, Axel Springer yönetiminin haber yayımlanmadan önce Reichelt’le ilgili iddiaları bildiğini söyledi. Smith, “Bu iddiaların yüzde 5’i bile ABD’de olsaydı çoktan kovulurdu” dedi.

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ALMANYA’nın en büyük yayınevi olan ve son yıllarda özellikle ABD’de medyaya yaptığı yatırımlarla öne çıkan Axel Springer’de Bild gazetesi genel yayın yönetmeni Julian Reichelt’in görevden alınmasından sonra iddialar gündemden düşmüyor. New York Times gazetesinde Reichelt’le ilgili cinsel suiistimal iddialarını kaleme alan ABD’li gazeteci Ben Smith Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, Axel Springer yönetiminin haber yayımlanmadan önce Reichelt’le ilgili iddiaları bildiğini kaydetti. Ben Smith, haberinde yer alan bilgilerin, Axel Springer avukatlarının bildiklerinden fazla bir şey olmadığını ifade ederken, “Zaten yaptıkları araştırmada bu bilgilere sahiplerdi” dedi.

‘DAHA BÜYÜK FARKINDALIK OLUŞTU’
Gazeteci Smith ayrıca şirket içi yürüten ilk soruşturmanın ne kadar çabuk tamamlandığına şaşırdığını da kaydetti. Smith, Die Zeit’e verdiği demeçte, bu iddiaların küçük bir bölümü için, hatta bilinen iddiaların yüzde 5’i için bile Amerikalı yöneticinin çoktan kovulacağını söyledi. Smith, “ABD’de başlayan MeToo hareketinden önce bile böyle bir durum çok olağan dışı olurdu. MeToo’dan bu yana, iş yerinde güç dengesizliği olan ilişkiler konusunda daha da büyük bir farkındalık oluştu” dedi. Axel Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner de çalışanlarına gönderdiği video mesajında, Bild gazetesinde yaşanan bu olayın yayınevinin genelindeki bir çalışma kültürü olmadığını ifade etti.

‘BİZE DUYULAN GÜVENİ YERİNE GETİRMEDİK’
Öte yandan New York Times’tan önce Reichelt’e yönelik iddiaları araştıran ancak sonradan yayımlamaktan vazgeçen Ippen Yayınevi genel yayın yönetmeni, açıklama yaptı. Ippen.Media grubunun genel yayın yönetmeni Markus Knall, eski Bild genel yayın yönetmeni Julian Reichelt hakkında araştırma yayımlamadığı için etkilenenlerden özür diledi. Knall, Ippen Group’a ait ‘Münchner Merkur’ portalında yayımlanan yazısında şunları belirtti: “Julian Reichelt vakasını araştırırken, çok sayıda kadın, yazı ekibimize başvurdu ve bize hikâyelerini anlatma cesaretini gösterdi. Gizliliklerini koruyarak kişisel kaderlerini haberleştirmeyi kabul ettik. Bu sözü tutamadık. Bunun için çok üzgünüm. Başlangıçta vaat edilen haberi yayımlamadığımız için, bize duyulan güveni yerine getiremedik. Bunun için etkilenenlerden özür dilerim” dedi.

 

 

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#Bild Gazetesi#Ben Smith#Julian Reichelt

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