Aachen’da koruyucu aile olmanın önemi anlatıldı

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KÖLN Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği tarafından gerçekleştirilen panelde konuşan Yunus Emre Camii dernek başkan vekili Osman Karaduman, koruma altına alınan çocuklara koruyucu aile olarak sahip çıkılmasının gereksinimini ve önemini anlattı. Dr. Sema Akın ise Aralık 2023’te paylaşılan istatistiklerle çocukların aile ortamında yetişmesinin önemini vurguladı. Almanya’da 121 bin çocuğun yurtlarda, 86 bininin koruyucu ailelerin himayesinde olduğunu belirten Akın, Avrupa’da birçok Müslüman çocuğun kendi dini ve kültürel değerlerine uygun olmayan ailelerde büyümek zorunda kaldığını, bunun sebebinin koruyucu aile sayısının yetersizliği ve Müslüman koruyucu aile oranının düşük olması olduğunu söyledi. Din görevlisi Hasan Hüseyin Kul da İslam dininin yetimlere ve korunmaya muhtaç çocuklara verdiği önemi vurguladı, katılımcılara, Müslümanların bu çocuklara karşı sorumluluklarını örneklerle anlattı.

Koruma altındaki çocuklar arasında yabancı ve Müslüman kökenli çocukların yüksek oranda olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Rukiye Sancar da bu çocuklara, ailelerine ve koruyucu ailelere hem danışmanlık hem destek hizmetleri verdiklerini söyledi. Panelde, koruyucu aile olanlar da deneyimlerini paylaştı. Ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtlayarak yüreklere dokundular.