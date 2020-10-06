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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

720 kiloluk kabakla bu yıl da birinci

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720 kiloluk kabakla bu yıl da birinci
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Almanya’da bir çiftçi, yetiştirdiği 720 kiloluk kabakla ülkenin en başarılı kabak üreticisi ödülünü aldı.

26 yaşındaki Michael Asam, Almanya’da her yıl düzenlenen ve çok sayıda çiftçinin katıldığı ‘en büyük’ ile ‘en ağır’ kabağın seçildiği yarışmaya katıldı. Geçen yıl da yarışmada birinci olan Bavyeralı çiftçi, tarlasında yetiştirdiği 720 kilo ağırlığındaki kabakla yine birinci oldu. Asam, birincilik kupasıyla dev kabağın üzerine oturarak gazetecilere böyle poz verdi. Yarışmada ikinciliği 702 kilo 500 gram gelen kabakla Hessen’li çiftçi Matthias Würsching aldı. Saarland’daki tarlasında yetiştirdiği kabağı 617 kilo 500 gram gelen Elmar Hubertus ise üçüncü oldu.

720 kiloluk kabakla bu yıl da birinci

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