600 kişilik mülteci yurdunda 70 vaka!

ST. AUGUSTIN’deki 600 mültecinin kaldığı tesiste, 300 kişiye yapılan testten 70’inin pozitif çıktığı ve mültecilerin karantinaya alındığı bildirildi. Testi negatif çıkan 60 mültecinin ise başka mülteci yurtlarına yerleştirildiği belirtildi. Diğer test sonuçları ise bekleniyor. Testi pozitif çıkanların ya çok az ya da hiç korona belirtisi göstermediği öğrenildi. Yeşiller testlerin çok geç yapıldığını eleştirdi. Daha önce Kölner Stadtanzeiger gazetesi mülteci yurdunda korona vakaları üzerine haberler yapmıştı.







