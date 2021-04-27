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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 27.04.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

5 yaşındaki çocuğunu balkondan attı

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5 yaşındaki çocuğunu balkondan attı

Nürnberg’in Gibitzenhof semtinde kimliği açıklanmayan 29 yaşındaki bir kadın, dün sabah saat 06.00 sıralarında 5 yaşındaki kız çocuğunu arka tarafta bulunan ikinci katın balkonundan aşağı attı.

GÖRGÜ tanıkları hemen polise haber verdi. Gelen ilk yardım ekipleri bahçedeki ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Tutuklanan kadın psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle kliniğe götürüldü. Polis, cinayet teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

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