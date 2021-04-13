2040’ta iş gücü açığı 4.2 milyonu bulacak

Yapılan açıklamada, özellikle sağlık sektörü, yaşlı ve çocuk bakımı, elektronik iş alanlarında artan eleman açığını kapatabilmek için ülke dışından gelecek göçmenlere ihtiyaç duyulduğu, aynı zamanda emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerekli olduğu vurgulandı. Kalifiye eleman sorununun pandemi nedeniyle arka planda kaldığını belirten uzmanlar, güncel olarak büyük endüstri dalları ve orta ölçekli işletmelerin personel bulmada zorlandığını dile getirdi.

BAŞI SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇEKİYOR

Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da en fazla eleman arayan branşların başında sağlık sektörü geliyor. Hastanelerin acil bakım üniteleriyle yaşlı insanların evlerindeki bakımını üstlenecek elemanların tüm Almanya genelinde arandığı belirtiliyor. Sağlık sektörünü teknik meslek dalları takip ediyor, özellikle elektronik teknisyenleriyle metal işleyicilere ihtiyaç duyuluyor.

3 BİN 500 EURO BRÜT MAAŞ

Eleman sıkıntısı çekilen diğer bir iş kolu ise çocuk eğitimi ve bakımı. Münih’teki anaokulları, çocuk yuvaları ve kreşler için halihazırda bin kadar elemana ihtiyaç olduğu, kent idaresinin boş olan iş yerlerini doldurmak için geniş bir tanıtım kampanyası başlatacağı duyuruldu. Çocuk eğitimi meslek okullarından yeni mezun gençlere başlangıç maaşı olarak brüt 3 bin 500 euro verileceği bildirildi. Diğer yandan pandemi nedeniyle süpermarket alışverişlerinin arttığı, çok sayıda market çalışanına ihtiyaç olduğu belirtildi.