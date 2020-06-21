2021’de büyük koalisyon olmayacak

Bild am Sonntag gazetesine konuşan SPD Genel Sekreteri Lars Klinbeil, şunları söyledi: “AfD dışında herkes ile ortaklık olur. Ben partimin seçimlerden güçlü bir şekilde çıkmasını istiyorum. Gerisine bakılır. Ancak korona krizi dışında CDU ve CSU ile ortak düşündüğümüz konu kalmadı. Onlarla artık yürümüyor. Angela Merkel sonrası Birlik Partileri ciddi sorunlar yaşayacak. Friedrich Merz’in olası başbakan adaylığı durumunda Birlik Partileri’nin Almanya’daki sosyal devlet anlaşışını yıkacağını düşünüyorum.”

Aynı gazeteye konuşan CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise şöyle dedi: “Birlik Partileri için bu SPD gelecekte bir seçenek olmaz. Sol ideolojik bir parti gelişimi gösteriyorlar. SPD ile gelecekte çalışmak Birlik Partileri’nin bir hedefi olmaz. Sol Parti ve AfD ile ortaklık yürümez. Bizim güçlü bir birliğe ihtiyacımız var. Elbette Liberaller, Yeşiller’e göre bize daha yakın. Ama Son kararı seçmen verecek. Yönetimini değişmesi durumunda bile partinin politikaları değişmeyecek. CDU içinde görev alan bizler için toplumun merkezine yönelik politikalar geliştirmek dışında bir durum söz konusu olamaz.”

Lobi çalışmaları yaptığı ortaya çıkan milletvekili Philipp Amthor ile ilgili CDU’nun sessiz kalmasını da eleştiren Klinbeil, “CDU/CSU’nun bu durumla ilgili tutum almamaları beni çok şaşırtıyor. İkinci bir Amthor vakasının gelecekte yaşanmaması için partinin tavır göstermesi gerekir” dedi. Ziemiak ise SPD’li Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in çocuk istismarına karşı ceza yasalarının ağırlaştırılmasına önce karşı çıkıp sonra tavır değiştirmesini eleştirdi.