12 Nisan toplantısı iptal! Yasada değişiklik...

BILD gazetesi, bunun yerine enfeksiyonla mücadele yasasında bir değişiklik yapılarak Almanya genelinde ortak bir düzenleme yapılmasına olanak sağlayan yasa değişikliğine gidileceğini yazdı. Salı günü yapılacak kabinede konunun ele alınıp karara bağlanacağı ve hızlandırılmış bir uygulamayla kararın Federal Meclis’e getirilmesi planlanıyor. Yasanın en geç cuma gün Eyaletler Meclisi’nde de oylamaya sunulması planlar arasında. Yasanın burada da onay olması halinde derhal yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Başbakan Angela Merkel ile Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’un bu konuda müzakereler sonucunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Merkel’in, Bavyera ve Berlin eyalet başbakanlarıyla da görüşüp konuyu değerlendirdiği belirtilirken, ardından da en kısa zamanda Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarını da bilgilendireceği kaydedildi. Buna göre, Almanya’da 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki korana vaka sayısının 100’ün üzerinde olduğu yerlerde akşam 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı getirilecek. Ayrıca eczane süpermarketler ve kuaförlerin dışında tüm iş yerleri kapatılacak.