Venüs Boğa burcunda! Etkileri ne olacak?

14 Nisan itibari ile yukarıda saydığım özellikleri sembolize eden Venüs Koç burcundan çıkıp güçlü ve kuvvetli olduğu, yönettiği, asalet kazandığı burç olan BOĞA burcuna geçiş yapacak ve 9 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Asalet kazanması demek, Venüs’ün temsil ettiği konuları faydalı bir şekilde yansıtabilir gibi düşünebilirsiniz.



Venüs’ün Boğa burcundaki etkilerinden bahsetmeden önce, Boğa burcu neleri sembolize ediyor bunu öğrenelim, sonrasında Venüs boğada iken nasıl etkileri olacak anlamlandırabilelim.



Boğa burcunun temsil ettiği konular astrolojide; keyifli konular, sabitlik, istikrar, sanat, estetik, güzellik, yeme-içme, parasal konular, sahiplenme ile temsil edilir.



Venüs Boğa burcunda iken;



İlişkilerde istikrar, sadakat ve güven başlar. Bu dönem kurulan özel ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, para anlaşmaları faydalı seyreder.



Hayattan daha fazla keyif alırız, küçük şeylerden daha büyük mutluluklar çıkartırız, daha haz odaklı olmaya başlarız.



Sanat ve yaratıcılıkla ilgili konularda daha yaratıcı, güzel, somut eserler ortaya çıkartabiliriz. Kadınlarla ilişkiler daha yumuşak, keyifli ve faydalı olur.



Parasal konularda şansımız yaver gider, kazançlarımız artmaya başlar, yatırımlarımız karşılığını bulur. Aşkın fiziksel hali ön plana çıkar. Dokunmak, görmek, duymak, tatmak, koklamak… Aşkın 5 duyu organımıza hitap etmesini isteriz.



Sahiplenme duygumuz yükselişe geçecektir. Sevdiklerimizi, sevdiğimiz eşyaları, sevdiğimiz her ne varsa onları daha da sahiplenmek isteyeceğimiz bir süreç olacaktır bu.



Eee tabii bu dönem daha haz odaklı olacağımız için, bu biraz tembelleşmemize de neden olabilir. İşleri yaparken bir ağırlık çökebilir üzerimize ya da işlerimizi keyifli bir şekilde yapmanın yollarını yaratırız. Belki işin başına oturduğumuzda lezzetli bir şeyler veya içeriz aynı anda.



Bu dönem estetik ve güzelleşme ile ilgili konularda da şansımız yaver gider ve istediğimiz sonuca çok daha rahat bir şekilde ulaşabiliriz.



9 Mayıs'a kadar Venüs’ün gökyüzünde kuracağı kontaklara bir de göz atalım. Bakalım bu Venüs Boğa sürecini ekstra nasıl geçireceğiz.

23 Nisan günü Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecekler. Ani başlayan, yıldırım hızındaki aşklara ve ani kazançlara işaret eder. İlişkiler açısından olumlu zamanlar. 23 Nisan +/- 1 gün.



25 Nisan ne yazık ki keyifsiz bir gün. Venüs ile Satürn arasında sert bir kontak olacak. Zayıf bağlar ve ilişkiler kopma noktasına gelir, estetik için uygun değildir, parasal konularda verim almak zordur. Dikkat edilmesi gerekir.



3 Mayıs Venüs ile Neptün arasında güzel bir görümüm olacak. Romantik zamanlar, yaratıcılık artar ve ilişkilerde affetme zamanıdır.



6 Mayıs günü Venüs ile Pluton arasında güçlü bir kontak var. Özellikle iş ve parasal konularda güçlü kişilerden güçlü destekler alabiliriz. Finans ve yatırım konularında faydalı. Özel hayatta tutku ve ihtiras artar.



8 Mayıs günü Jüpiter ile Venüs arasında zor bir görünüm var. Hesapsızca para harcanabilir, keyif ve hazlar, yeme içme abartılabilir, ilgi ve alaka bekleme durumlar abartılabilir.

Sevgiler…