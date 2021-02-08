Merkür Güneş'in kalbinde! Düşündüklerin gerçekleşebilir

Merkür; Güneş’in kalbinde olması bir nevi merkezine geçmesi demek. Güneş yaşam amaçlarımızı ve hedeflerimizi işaret ettiğinden dolayı, merkezine Merkür geçtiği andan itibaren hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz, amaçlarımız ön plana çıkacak demektir. Ve bunların hepsi gerçekleşebilir! Bu yüzden de birazdan yazacağım saat aralığında özellikle aklınızdan, zihninizden ne geçirdiğinize ve hatta ağzınızdan çıkana çok dikkat! Çünkü gerçekleşebilirler!

AĞZINDAN ÇIKANA DİKKAT ET!



Merkür’ün Güneş’in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişimin çok kuvvetli olacağına işaret eder. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat edin!



Bu yüzden bu yaratım zamanında, hayatınızda olmasını istediğiniz, amaçlarınız, istekleriniz ne ise bunlara odaklanmak doğru olacaktır. Bunun yöntemi tamamen kişiye özeldir, bu yüzden burada size bir ritüel veya bir uygulama söyleyemem. Herkesin yöntemi farklı olabilir. Kimi meditasyondan hoşlanır, kimi yazmayı ve hatta çizmeyi sever, kimi ise resmetmeyi! Yöntem tamamen size kalmış. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli konu, bunu yaparken doğru bir şekilde detaylandırmak. Örneğin sadece aşk istiyorum deyip geçiştirmeyin. Bu aşkın boyunu, posunu, huyunu, suyunu ve ihtiyacınız olan ne ise detaylandırın ki sonrasında isteğiniz istediğiniz şekilde gerçekleşmezse hüsrana uğramayın!



Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise 8 Şubat Pazartesi günü 16:45 ile 17:10 arası etkinin en güçlü olacağı zamanlar! Ama azalarak da olsa 18:25'e kadar devam edecek.



Bu etki bu sefer KOVA burcunda olduğu için, KOVA burcu sembolizmine uygun isteklerimizin daha hızlı gerçekleşeceğine işaret. Bu saat aralığında KOVA burcunun sembolize ettiği konulara odaklanmak, bir şeyler yapmak için oldukça uygundur.



Kova burcunun temsil ettiği konular nelerdir? Özgürlük, dostluklar, arkadaşlıklar, insanlığa faydalı konular, yenilikler, teknoloji, dijital konular, haklar, grup çalışmaları demektir. Bu konularda hedefler koymak, isteklerinizi belirtmek daha uygun olacaktır.



Bu saatler arası sizin için çok önemli konuşmalar yapmak, toplantılar organize etmek, bir şeyler talep etmek birilerinden, çok duyulmasını istediğiniz bir şeyi paylaşıma sunmak, fikirlerinizi başkalarına satmak, mailler atmak gibi de değerlendirebilirsiniz.



Ufak bir not: Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir.



Evrenin arada bir olan böyle zamanlarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;)

Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!