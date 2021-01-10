11 Ocak haftası burçları neler bekliyor?

Salı günü ise Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar meydana gelebilir. Çarşamba gününe geldiğimizde ise oğlak burcunda Pluton etkili bir yeni ay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinde daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun. Perşembe günü ise Mars ile Satürn arasındaki sert etkileşim ile bir takım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi Perşembe gününe denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin. Cuma günü Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etki var; sürpriz aşklar kapınızı çalabilir, estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günü ise ay Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu olacak.

Koç ve Yükselen Koç;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. Bu üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek olabileceği gibi, bir süredir peşinde koşturduğunuz bir işin sonuna gelmekte olabilir veya üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durunda olabilir, hafiften gergin bir yeni ay olacağı için ani kararlardan, öfke durumlarına karşı dikkat etmekte yarar var.

Boğa ve Yükselen Boğa;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay, hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitiş anlamına da gelmektedir. Seyahatlerde organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var, keza sözleşmeler, anlaşmalar imzalar içinde güzel bir hafta. Fakat gecikmeler, duygusal stresler söz konusu.

İkizler ve Yükselen İkizler;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 8. evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Gelirlerinizi arttırmak, borçlarla uğraşmak, ödemelerle ilgili konulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. Ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu yeni ay, bir takım sonlanmaları, bitişlere işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. Olası kötü niyetli kişiler renklerini bu yeni ay zamanında daha çok belli edecekler.

Aslan ve Yükselen Aslan;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu yeni ay. Sağlığımıza biraz dikkat, özellikle dişler, kemiklere ve cilde ve böcek sokmalarına karşı.

Başak ve Yükselen Başak;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay, eğer k hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu yeni ay zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu yeni ay zamanı girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar onların bir başarısı veya bir iş bitirişi ile ilgili bir mutluluk yaşayabilirler.

Terazi ve Yükselen Terazi;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Yeni ay gergin etkilere sahip olacağı için komşularınızla veya aile içi ilişkilerde gerginliklerden kaçınmakta yarar var.

Akrep ve Yükselen Akrep;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 3. evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay birlikte, seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Genel anlamda keyifli geçecektir bu dolunay, özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkileri söz konusu.

Yay ve Yükselen Yay;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. Finansal konular bu yeni ayın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizde ki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bu oğlak burcu yeni ayı yarayacak size. Gereksiz fuzuli harcamalardan uzak durun.

Oğlak ve Yükselen Oğlak;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. Burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu yeni ay aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Yeni ay hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 12. evinizde gerçekleşecek olan yeni ay birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek.

Balık ve Yükselen Balık;

Bu hafta Oğlak burcunda plutonik yeni ay meydana geliyor. 11. evinizde meydana gelecek olacak yeni ay, hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Sosyal ilişkilere dikkat, gereksiz gerginlikler, huzursuzluklar yüzünden tadınız kaçmasın.